Шість клубів візьмуть участь у майбутньому сезоні УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні завершився прийом заявок від клубів, які виявили бажання взяти участь в чемпіонаті Української хокейної ліги, повідомляє УНН з посиланням на УХЛ.
Раніше були подані заявки від 5 клубів (“Білого Барса”, “Дніпра”, “Донбасу”, “Кременчука” та “Льодяних Вовків”), до яких сьогодні офіційно приєднався МХК “Динамо”.
“Ми дуже раді вітати МХК „Динамо“ в нашому пулі учасників майбутнього сезону. Харків — важливе місто для всього українського хокею, з величезними традиціями та історією. Таким чином, нам вдалося зберегти всіх учасників минулого сезону, і вперше за довгий час в двох сезонах поспіль зіграє один і той же склад команд”, — зауважив генеральний директор Української хокейної ліги Сергій Варламов.
Нагадаємо, що колишній хокеїст збірної Латвії виступатиме в чемпіонаті України.