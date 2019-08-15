Екс-хокеїст збірної Латвії продовжить кар'єру в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Клуби Української хокейної ліги продовжують комплектування складів і один із них херсонський "Дніпро" уклав контракт з латвійським нападником Міксом Ліпсбергсом, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УХЛ.
Уродженець Риги більшу частину кар'єри провів, виступаючи в своїй країні. У 2010-2013 роках Ліпсбергс грав в МХЛ-овському ХК "Рига", набравши 62 (22 + 40) очки в 143 матчах. Найбільш успішним для форварда став сезон 2012/13, коли він дебютував в КХЛ в складі "Динамо", зігравши за рижан 4 матчі.
Після недовгого від'їзду до Фінляндії, де Ліпсбергс виступав у другій лізі (46 матчів, 4 + 16), нападаючий повернувся до Латвії. За чотири сезони форвард зіграв 121 матч у національній першості і набрав 150 (70 + 80) очок.
Відзначимо, що сезон 2016/17 новачок "Дніпра" провів у французькому "Ліоні" (49 матчів, 6 + 14).
Крім того, у 2009 році нападник виступав на Чемпіонаті світу в Топ-Дивізіоні в складі збірної Латвії. Також в активі Ліпсбергса 11 матчів у національній команді, однак в офіційних турнірах він не виступав.
Додамо, що раніше термін заявочної кампанії для клубів був продовжений до 20 серпня.