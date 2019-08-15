Экс-хоккеист сборной Латвии продолжит карьеру в Украине

Уроженец Риги большую часть карьеры провел, выступая в своей стране. В 2010-2013 годах Липсбергс играл в МХЛ-овском ХК "Рига", набрав 62 (22 + 40) очка в 143 матчах. Наиболее успешным для форварда стал сезон 2012/13, когда он дебютировал в КХЛ в составе "Динамо", сыграв за рижан 4 матча.

После недолгого отъезда в Финляндию, где Липсбергс выступал во второй лиге (46 матчей, 4 + 16), нападающий вернулся в Латвию. За четыре сезона форвард сыграл 121 матч в национальном первенстве и набрал 150 (70 + 80) очков.

Отметим, что сезон 2016/17 новичок "Днепра" провел во французском "Лионе" (49 матчей, 6 + 14).

Кроме того, в 2009 году нападающий выступал на Чемпионате мира в Топ-Дивизионе в составе сборной Латвии. Также в активе Липсбергса 11 матчей в национальной команде, однако в официальных турнирах он не выступал.

Добавим, что ранее срок заявочной кампании для клубов был продлен до 20 августа.