Экс-хоккеист сборной Латвии продолжит карьеру в Украине

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 42534 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119051 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129742 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120922 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125185 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152850 просмотра

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Клубы Украинской хоккейной лиги продолжают комплектование составов и один из них херсонский "Днепр" заключил контракт с латвийским нападающим Миксом Липсбергсом, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УХЛ.

Уроженец Риги большую часть карьеры провел, выступая в своей стране. В 2010-2013 годах Липсбергс играл в МХЛ-овском ХК "Рига", набрав 62 (22 + 40) очка в 143 матчах. Наиболее успешным для форварда стал сезон 2012/13, когда он дебютировал в КХЛ в составе "Динамо", сыграв за рижан 4 матча.

После недолгого отъезда в Финляндию, где Липсбергс выступал во второй лиге (46 матчей, 4 + 16), нападающий вернулся в Латвию. За четыре сезона форвард сыграл 121 матч в национальном первенстве и набрал 150 (70 + 80) очков.

Отметим, что сезон 2016/17 новичок "Днепра" провел во французском "Лионе" (49 матчей, 6 + 14).

Кроме того, в 2009 году нападающий выступал на Чемпионате мира в Топ-Дивизионе в составе сборной Латвии. Также в активе Липсбергса 11 матчей в национальной команде, однако в официальных турнирах он не выступал.

Добавим, что ранее срок заявочной кампании для клубов был продлен до 20 августа.

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