Шесть европейских стран подписали Пакт безопасности в Северном море

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
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ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  159573 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  126989 просмотра

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Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  205385 просмотра

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Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192877 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

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Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182790 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

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Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152877 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110164 просмотра

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Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
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Шесть европейских стран подписали Пакт безопасности в Северном море

Шесть европейских стран - Бельгия, Нидерланды, Германия, Великобритания, Дания и Норвегия - подписали пакт об инвестировании и сотрудничестве в защите критически важной инфраструктуры, такой как кабели и нефтегазовые установки в Северном море.

Экономика •   •  12633 просмотра
Шесть европейских стран подписали Пакт безопасности в Северном море

Ирак намерен запустить нефтепровод для поставок в Турцию через 10 лет

Ирак планирует отремонтировать нефтепровод Киркук-Джейхан в Турцию, что позволит экспортировать до 350 000 баррелей в сутки до конца месяца, что может вызвать напряженность в отношениях с курдскими властями по контролю над доходами от нефти.

Экономика •   •  14292 просмотра
Ирак намерен запустить нефтепровод для поставок в Турцию через 10 лет

Над Воронежской областью России уничтожили дрон

Беспилотник был обнаружен и уничтожен силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы над Воронежской областью России, при этом, по словам губернатора, никто не пострадал.

Война •   •  13965 просмотра
Над Воронежской областью России уничтожили дрон

Десять месяцев подряд наблюдаются рекордно высокие температуры во всем мире - исследователи ЕС

Март 2023 года стал десятым месяцем подряд с рекордно высокими глобальными температурами, продолжая тенденцию экстремальной жары во всем мире, согласно данным Службы мониторинга климата ЕС.

Новости Мира •   •  11070 просмотра
Десять месяцев подряд наблюдаются рекордно высокие температуры во всем мире - исследователи ЕС

Армия КНР активизировала проведение учений в Южно-Китайском море

Армия Китая осуществила патрулирование и комплексные учения в южной акватории с участием военно-морских сил и боевой авиации.

Война •   •  12964 просмотра
Армия КНР активизировала проведение учений в Южно-Китайском море

На Львовщине работали силы ППО

Системы противовоздушной обороны работали во Львовской области во время воздушной тревоги из-за угрозы беспилотников, сообщает Львовская областная военная администрация и Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Война •   •  20308 просмотра
На Львовщине работали силы ППО

WP: Шпионский скандал в Австрии раскрыл российские операции по всей Европе

Бывший офицер австрийской разведки арестован за масштабную российскую инфильтрацию и шпионскую деятельность, что разоблачает отсутствие надзора и действия, достойные шпионского романа.

политика •   •  19036 просмотра
WP: Шпионский скандал в Австрии раскрыл российские операции по всей Европе

Миллер прокомментировал инцидент с беспилотниками на ЗАЭС

США следят за ситуацией на Запорожской атомной электростанции после того, как там разбились беспилотники, призывая Россию передать контроль над станцией Украине и воздержаться от действий, которые могут привести к ядерному инциденту.

Война •   •  20884 просмотра
Миллер прокомментировал инцидент с беспилотниками на ЗАЭС

The Telegraph: скорость реакции НАТО на угрозу зависит от железнодорожной инфраструктуры

Способность НАТО быстро развернуть до 500 тысяч военнослужащих на своих восточных границах в ответ на российскую агрессию зависит от преодоления таких препятствий, как бюрократия и хрупкая железнодорожная инфраструктура, особенно в Германии.

Война •   •  21293 просмотра
The Telegraph: скорость реакции НАТО на угрозу зависит от железнодорожной инфраструктуры

TikTok создает социальную сеть для обмена фотографиями

TikTok разрабатывает новое приложение для обмена фотографиями и текстами под названием TikTok Notes, похожее на Instagram, как часть своего стремления к инновациям.

Технологии •   •  18173 просмотра
TikTok создает социальную сеть для обмена фотографиями