Шесть европейских стран подписали Пакт безопасности в Северном море

Шесть стран подписали новый пакт безопасности в Северном море. Бельгия, Нидерланды, Германия, Великобритания, Дания и Норвегия будут инвестировать значительные суммы и сотрудничать в защите телекоммуникационных и силовых кабелей, а также газовых и нефтяных установок в Северном море. Об этом говорится в пресс-релизе, разосланном шестью странами в ночь на вторник, пишет NTB, передает УНН.

Детали

Об этой инициативе и переговорах мало что известно.

Мы имеем общий интерес с нашими соседями в Северном море по защите нашей критически важной инфраструктуры говорит министр энергетики Норвегии Терье Асланд.

Бельгия инвестирует один миллион евро в безопасную коммуникационную платформу, которая поможет странам сотрудничать. Платформа получила название North Seal.

Через North Seal шесть стран смогут обмениваться информацией о подозрительных инцидентах, которые могут повлиять на безопасность инфраструктуры в Северном море, например газопроводов.

Сколько Норвегия и другие четыре страны намерены инвестировать, пока неизвестно.

Контекст

Европа зависит от газовых и электрических кабелей в Северном море, чтобы получить достаточно энергии. Телекоммуникации и кабели передачи данных также имеют решающее значение для связи между странами вокруг бассейна Северного моря.

Диверсии против Nord Stream газопровода в Балтийском море осенью 2022 года привлекают серьезное внимание к безопасности в бассейне Северного моря.

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