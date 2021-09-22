Шефир цел и невредим - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
Цитата
“Он цел и невредим”, — сообщил источник.
Детали
По словам собеседника, в машину выпустили 12 пуль. Как следствие, пострадал водитель.
Правоохранители объявили спецоперацию “Сирена” для поиска злоумышленников, пока на раскрытие преступления брошены все силы полиции, заявил источник.
Контекст
Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.
В Национальной полиции информацию подтвердили.