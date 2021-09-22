Шефір цілий і неушкоджений - джерело

Цитата

“Він цілий і неушкоджений”, — повідомило джерело.

Деталі

Зі слів співрозмовника, в машину випустили 12 куль. Як наслідок, постраждав водій.

Правоохоронці оголосили спецоперацію “Сирена” для пошуку зловмисників, наразі на розкриття злочину кинуто всі сили поліції, заявило джерело.

Контекст

Раніше сьогодні стало відомо, що в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.



У Національній поліції інформацію підтвердили.