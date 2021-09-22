Шефир не пользовался охраной, его автомобиль не был бронированным - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Автомобиль первого помощника Президента Украины Сергея Шефира, авто которого сегодня утром обстреляли, не был бронированным, он также не пользовался охраной, пишет УНН со ссылкой на сообщение советника министра внутренних дел Антона Геращенко.
Цитата:
"Автомобиль Сергея Шефира ни был бронированным. Он не пользовался охраной", - написал Геращенко в Facebook.
Контекст
Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира. В Национальной полиции информацию подтвердили - 22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники под Киевом была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель.
Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.
По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.
Открыто уголовное производство.