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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Шахтер" занял 27-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов

"Шахтер" занял 27-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 6454 просмотра

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"Шахтер" с 4 очками занимает 27 место в турнирной таблице Лиги чемпионов 2024/25.

Украинский футбольный клуб «Шахтер» занимает 27-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов-2024/2025 после шести туров, пишет УНН со ссылкой на турнирную таблицу.

Детали

В активе команды Марино Пушича 4 очка, тогда как у лидера таблицы - английского «Ливерпуля» - 18.

В 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов-2024/2025 сыграл вратарь сборной Украины Анатолий Трубин - за свой клуб «Бенфика», который на своем стадионе принимал «Болонью». Наш футболист отыграл полный матч, закончившийся нулевой ничьей, отмечает УАФ.

Дополнение

В 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» принимал «Баварию», где уступил немецкому клубу со счетом 1:5.  Матч собрал на трибунах «Арены АуфШальке» 57 079 зрителей, что стало рекордным показателем для домашних игр в истории донецкого клуба.

Несмотря на быстрый гол "Шахтер" в Гельзенкирхене разгромно уступил Баварии11 дек. 2024, 01:44 • 16647 просмотров

Следующий поединок Лиги чемпионов «горняки» проведут 22 января 2025 года, когда в Гельзенкирхене будут принимать французский «Брест».

В ближайшее воскресенье, 15 декабря, команда Марино Пушича сыграет заключительный матч этого года. В поединке УПЛ «Шахтер» на выезде встретится с «Полесьем». Игра в Житомире начнется в 18:00.  

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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