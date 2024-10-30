Северокорейских инструкторов заметили на полигоне возле оккупированного Мариуполя - Андрющенко

ukenru
Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
16:14 • 10982 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
13:35 • 90403 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
13:23 • 73529 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
11:50 • 88135 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
10:08 • 109944 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Эксклюзив
Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста
08:31 • 102503 просмотра

Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
29 октября 2024, 12:32 • 122578 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
29 октября 2024, 11:46 • 170821 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
29 октября 2024, 11:24 • 129853 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
29 октября 2024, 10:03 • 160215 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

06:52 • 113195 просмотра
Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

09:00 • 102952 просмотра
В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

10:54 • 76526 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

12:10 • 101702 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

15:07 • 43375 просмотра
публикации
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

15:07 • 43375 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

13:35 • 90403 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

12:10 • 101702 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

10:08 • 109944 просмотра
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

29 октября 2024, 11:46 • 170821 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

16:02 • 4878 просмотра
Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

13:47 • 22495 просмотра
В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

10:54 • 76526 просмотра
Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

09:00 • 102952 просмотра
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

06:52 • 113195 просмотра
Актуальное
Северокорейских инструкторов заметили на полигоне возле оккупированного Мариуполя - Андрющенко

Северокорейских инструкторов заметили на полигоне возле оккупированного Мариуполя - Андрющенко

Киев  •  УНН

15:25 • 5584 просмотра

Read in English

На полигоне между Мариуполем и Сартаной обнаружено 10-15 инструкторов из Северной Кореи. Они обучают российских военных работе с северокорейской артиллерией и боеприпасами.

На одном из полигонов, который расположен между Мариуполем и Сартаной, присутствуют инструкторы из Северной Кореи. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире одного из украинских телеканалов, пишет УНН.

"На сегодня, если брать полигоны, где обучают, то вокруг Мариуполя и от Мариуполя до Бердянска находится три работающих полигона. Один из полигонов находится возле Бердянска - это Новопетровский полигон, один полигон находится на границе Донецкой и Запорожской областей вдоль побережья - это между поселками  Бабах-Тарама и Куликовское", - рассказал Андрющенко.

Он отметил, что есть третий полигон, который новый и  построен между Мариуполем и Сартаной.

"Это полигон, где присутствуют в том числе инструкторы из Северной Кореи. По крайней мере, мы фиксировали их на стадии перестройки и наши люди систематически продолжают фиксировать их присутствие в окружающей территории. Их (инструкторов КНДР - ред.) небольшое количество - 10-15 человек", - сказал Андрющенко.

Он отметил, что очень сложно по фиксации, однако именно третий полигон, который между Мариуполем и Сартаной, гораздо плотнее охраняется россиянами, даже когда идет перевод войск на этот полигон на тренировку, полностью перекрывают дороги, затрудняют движение, то есть принимают абсолютно беспрецедентные меры безопасности. По другим полигонам такие меры безопасности россияне не принимают.  

Андрющенко отметил, что на этом полигоне инструкторы из Северной Кореи обучают россиян тренировкам с обеспечением северокорейского оружия - ствольной артиллерии, снарядов и так далее.

Дополнение

Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что около 3000 северокорейских военных были тайно переброшены в курскую область россии, их разместили в казармах примерно в 50 км от украинской границы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
financial-timesFinancial Times
severnaya-koreyaСеверная Корея
ukrainaУкраина
mariupolМариуполь