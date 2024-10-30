Северокорейских инструкторов заметили на полигоне возле оккупированного Мариуполя - Андрющенко

На одном из полигонов, который расположен между Мариуполем и Сартаной, присутствуют инструкторы из Северной Кореи. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире одного из украинских телеканалов, пишет УНН.

"На сегодня, если брать полигоны, где обучают, то вокруг Мариуполя и от Мариуполя до Бердянска находится три работающих полигона. Один из полигонов находится возле Бердянска - это Новопетровский полигон, один полигон находится на границе Донецкой и Запорожской областей вдоль побережья - это между поселками Бабах-Тарама и Куликовское", - рассказал Андрющенко.

Он отметил, что есть третий полигон, который новый и построен между Мариуполем и Сартаной.

"Это полигон, где присутствуют в том числе инструкторы из Северной Кореи. По крайней мере, мы фиксировали их на стадии перестройки и наши люди систематически продолжают фиксировать их присутствие в окружающей территории. Их (инструкторов КНДР - ред.) небольшое количество - 10-15 человек", - сказал Андрющенко.

Он отметил, что очень сложно по фиксации, однако именно третий полигон, который между Мариуполем и Сартаной, гораздо плотнее охраняется россиянами, даже когда идет перевод войск на этот полигон на тренировку, полностью перекрывают дороги, затрудняют движение, то есть принимают абсолютно беспрецедентные меры безопасности. По другим полигонам такие меры безопасности россияне не принимают.

Андрющенко отметил, что на этом полигоне инструкторы из Северной Кореи обучают россиян тренировкам с обеспечением северокорейского оружия - ствольной артиллерии, снарядов и так далее.

Дополнение

Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что около 3000 северокорейских военных были тайно переброшены в курскую область россии, их разместили в казармах примерно в 50 км от украинской границы.