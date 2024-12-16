Сербские власти используют шпионское ПО для незаконной слежки за активистами - СМИ

Сербские полиция и разведывательные службы используют передовые продукты мобильной криминалистики и ранее неизвестное шпионское программное обеспечение для незаконной слежки за журналистами, активистами в сфере защиты окружающей среды и активистами движения за гражданские права, согласно отчету, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

В мире, как сообщается, показано, как мобильные криминалистические продукты израильской фирмы Cellebrite используются для разблокировки и извлечения данных с мобильных устройств отдельных лиц, зараженных новой шпионской системой Android NoviSpy.

Сербские власти используют "технологии слежки и тактику цифровых репрессий как инструменты более широкого государственного контроля и репрессий, направленных против гражданского общества", по словам Динушики Дисанаяке из Amnesty International, автора отчета.

Дисанаяке, заместитель регионального директора Amnesty по Европе, сказал, что отчет показал, как продукты Cellebrite, используемые полицией и разведывательными службами по всему миру, могут представлять "огромный риск" для активистов движения за права человека "при использовании за пределами строгого правового контроля".

Инструменты Cellebrite для правоохранительных органов и государственных учреждений позволяют извлекать данные со многих устройств, включая последние мобильные телефоны Android и iPhone могут разблокировать их без доступа к паролю устройства.

NoviSpy, хотя и менее технически продвинутый, чем высокоинвазивное шпионское ПО, такое как Pegasus, по-прежнему позволяет сербским властям, как сообщается, захватывать конфиденциальные персональные данные с целевого телефона и позволяет удаленно включать микрофон или камеру телефона.

В отчете документируется, как сербские власти использовали продукты Cellebrite для заражения мобильных телефонов журналистов и активистов шпионским ПО NoviSpy, в том числе по крайней мере в двух случаях во время допросов в полиции.

Amnesty "с высокой степенью уверенности приписывает шпионское ПО NoviSpy [сербскому информационному агентству по безопасности] BIA", - сказал Доннча О. Сирбхейл, глава Лаборатории безопасности Amnesty.

Amnesty заявила, что сообщила Android и Google о NoviSpy до публикации отчета, и шпионское ПО было удалено с затронутых устройств Android. Google также отправила предупреждения о" поддерживаемых правительством атаках " возможным целям, заявила она.

Cellebrite заявила в своем заявлении после публикации отчета, что расследует претензии и готова принять меры, включая прекращение своих отношений с соответствующими ведомствами.

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