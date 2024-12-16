Сербские власти используют шпионское ПО для незаконной слежки за активистами - СМИ

ukenru
"еРодина": Минсоц разрабатывает платформу для украинцев за рубежом
14:32 • 20470 просмотра

"еРодина": Минсоц разрабатывает платформу для украинцев за рубежом

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
13:29 • 52198 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
12:28 • 82960 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 104506 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 127813 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 124650 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 157707 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 150008 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 155543 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 163715 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

 • 100089 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 116022 просмотра
Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

 • 83073 просмотра
"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

09:52 • 100011 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

11:18 • 59688 просмотра
публикации
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 116022 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 127813 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 142273 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 146663 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 152716 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

15:01 • 7289 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

11:18 • 59688 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

10:59 • 46303 просмотра
"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

09:52 • 100011 просмотра
Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

 • 83073 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Сербские власти используют шпионское ПО для незаконной слежки за активистами - СМИ

Сербские власти используют шпионское ПО для незаконной слежки за активистами - СМИ

Киев  •  УНН

 • 3762 просмотра

Read in English

Сербские спецслужбы применяют продукты Cellebrite и шпионское ПО NoviSpy для незаконной слежки за журналистами и активистами. Amnesty International выявила факты заражения телефонов во время полицейских допросов.

Сербские полиция и разведывательные службы используют передовые продукты мобильной криминалистики и ранее неизвестное шпионское программное обеспечение для незаконной слежки за журналистами, активистами в сфере защиты окружающей среды и активистами движения за гражданские права, согласно отчету, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

В мире, как сообщается, показано, как мобильные криминалистические продукты израильской фирмы Cellebrite используются для разблокировки и извлечения данных с мобильных устройств отдельных лиц, зараженных новой шпионской системой Android NoviSpy.

Сербские власти используют "технологии слежки и тактику цифровых репрессий как инструменты более широкого государственного контроля и репрессий, направленных против гражданского общества", по словам Динушики Дисанаяке из Amnesty International, автора отчета.

Дисанаяке, заместитель регионального директора Amnesty по Европе, сказал, что отчет показал, как продукты Cellebrite, используемые полицией и разведывательными службами по всему миру, могут представлять "огромный риск" для активистов движения за права человека "при использовании за пределами строгого правового контроля".

Инструменты Cellebrite для правоохранительных органов и государственных учреждений позволяют извлекать данные со многих устройств, включая последние мобильные телефоны Android и iPhone могут разблокировать их без доступа к паролю устройства.

NoviSpy, хотя и менее технически продвинутый, чем высокоинвазивное шпионское ПО, такое как Pegasus, по-прежнему позволяет сербским властям, как сообщается, захватывать конфиденциальные персональные данные с целевого телефона и позволяет удаленно включать микрофон или камеру телефона.

В отчете документируется, как сербские власти использовали продукты Cellebrite для заражения мобильных телефонов журналистов и активистов шпионским ПО NoviSpy, в том числе по крайней мере в двух случаях во время допросов в полиции.

Amnesty "с высокой степенью уверенности приписывает шпионское ПО NoviSpy [сербскому информационному агентству по безопасности] BIA", - сказал Доннча О. Сирбхейл, глава Лаборатории безопасности Amnesty.  

Amnesty заявила, что сообщила Android и Google о NoviSpy до публикации отчета, и шпионское ПО было удалено с затронутых устройств Android. Google также отправила предупреждения о" поддерживаемых правительством атаках " возможным целям, заявила она.

Cellebrite заявила в своем заявлении после публикации отчета, что расследует претензии и готова принять меры, включая прекращение своих отношений с соответствующими ведомствами.

Вражеские хакеры атаковали лесничества, судебно-медицинские учреждения и заводы - Госспецсвязи16 дек. 2024, 14:55 • 4103 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
serbiyaСербия
googleГугл