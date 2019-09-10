Сенцов: в России меня пытались максимально информационно изолировать

"Администрации была дана команда максимально меня информационно изолировать. Поэтому я об этом ничего не знал. Я знал, что администрация пыталась отрубить связи с теми, кто пытался ко мне максимально дотянуться. Меня максимально закатали в информационную капсулу", - сказал Сенцов, отвечая на вопрос, сообщали ли ему о звонках, которые поступали в его адрес через тюремный Skype.

Напомним, Сенцов поделился ближайшими планами, в которые входят съемки кино и решения семейных дел.

Как сообщал УНН, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту "Борисполь". Были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клих, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Алексей Сизонович, а также захваченные в ноябре 2018 года украинские моряки.