Сенцов: у Росії мене намагалися максимально інформаційно ізолювати
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Звільненого українського режисера Олега Сенцова під час утримання у Росії намагалися максимально ізолювати від інформаційного середовища. Про це він заявив сьогодні під час першої пресконференції після звільнення, передає кореспондент УНН.
"Адміністрації була надана команда максимально мене інформаційно ізолювати. Тому я про це нічого не знав. Я знав, що адміністрація намагалася відрубати зв'язки з тими, хто намагався до мене максимально дотягнутися. Мене максимально закатали в інформаційну капсулу", - сказав Сенцов, відповідаючи на питання, чи повідомляли йому про дзвінки, які надходили на його адресу через тюремний Skype.
Нагадаємо, звільнений з полону український режисер Олег Сенцов поділився найближчими планами, до яких входять зйомки кіно і вирішення сімейних справ.
Як повідомляв УНН, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту "Бориспіль". Були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сізоновіч, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.