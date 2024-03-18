Сенатор Линдси Грэм и временный поверенный в делах США обсудили с общественными организациями усилия Украины в борьбе с коррупцией

Во время визита в Украину сенатор Линдси Грэм и временный поверенный в делах США в Украине Роберт Нидем встретились с представителями общественных организаций для обсуждения антикоррупционных усилий Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на посольство США в Украине.

Сенатор Линдси Грэм и Временный поверенный в делах США в Украине Роберт Нидем встретились с представителями Центра Противодействия Коррупции, Трансперенси Интернешнл Украина, и фонда DEJURE, чтобы услышать о дальнейших антикоррупционных усилиях Украины, которые помогут Украине достичь своей цели - евроориентированного, демократического будущего - говорится в сообщении посольства в Telegram.

Ранее УНН сообщал, что в Украину сегодня, 18 марта, прибыл сенатор США Линдси Грэм для поддержки Киева в противостоянии агрессии рф.

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