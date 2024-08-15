Секретная служба США готовится использовать пуленепробиваемое стекло для уличных митингов Трампа - СМИ

Секретная служба США принимает меры для возобновления бывшим президентом Дональдом Трампом уличных предвыборных митингов, окружив его трибуну пуленепробиваемым стеклом. Об этом сообщили ABC News многочисленные источники, передает УНН.

СМИ отмечает, что обычно эта мера применяется исключительно для действующих президентов, но Секретная служба делает исключение после первой попытки убийства кандидата в президенты со времен Роберта Кеннеди в 1968 году.

Секретная служба отказалась комментировать использование ею баллистического стекла.

Представитель кампании Трампа Стивен Чунг заявил, что кампания не комментирует меры безопасности, связанные с Трампом.

Секретная служба рекомендовала Трампу прекратить проводить уличные митинги в прошлом месяце после того, как вооруженный человек в Батлере, штат Пенсильвания, выстрелил в него с крыши в 400 футах от сцены, поранив ему ухо. В результате нападения погиб человек из толпы.

С 13 июля Трамп провел около дюжины предвыборных мероприятий, все из которых проходили в помещении.

Источники сообщили, что Трамп в частном порядке выразил желание провести агитацию на открытом воздухе и запросил гарантии того, что это будет безопасно.

На митинге на крытой арене в Харрисберге, штат Пенсильвания, 31 июля Трамп похвалил размер площадки, а затем сказал толпе: "Они бы предпочли, чтобы мы были на арене. Я не знаю, почему. Но мы не отказываемся от уличных митингов. Знаете, все те люди, которым нам пришлось отказать сегодня, могут быть на уличном митинге".

По словам источников, охрана Трампа готовится к тому, что стеклянные панели окружат его с трех сторон, хотя пока не ясно, когда это начнется.

"Использование Секретной службой стекла UpArmored вокруг бывшего президента Трампа — еще один шаг к обеспечению безопасности кампании", — сказал корреспондент ABC News Дон Михалек, отставной старший агент Секретной службы. "Это не просто кусок стекла, а большое, громоздкое и тяжелое бронированное стекло, которое потребует обширных логистических возможностей, обычно зарезервированных для масштабных уличных мероприятий".

Обычно баллистическое стекло перевозят на борту военного грузового самолета. В случае Трампа Секретная служба заказывает хранение нескольких комплектов по всей стране, чтобы их можно было доставить туда, где это необходимо, сообщили источники.

Бывший директор Секретной службы Ким Читл после стрельбы в Батлере усилила охрану Трампа, вице-президента Камалы Харрис и их напарников. Другие лица, находящиеся под защитой, такие как второй джентльмен Даг Эмхофф, также получили усиленную защиту, сообщили источники.