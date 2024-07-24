Представители Секретной службы поощряли кампанию Дональда Трампа прекратить планирование больших митингов на открытом воздухе и других мероприятий на открытом воздухе с большим скоплением людей после покушения на бывшего президента в Батлере в штате Пенсильвания, со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

По словам трех человек, знакомых с ситуацией, после стрельбы агенты Секретной службы сообщили советникам предвыборного штаба Трампа о своих опасениях по поводу предстоящих крупных митингов на открытом воздухе.

По словам людей, знакомых с запросом, для будущих мероприятий команда Трампа ищет закрытые площадки, такие как баскетбольные арены и другие большие пространства, где могут разместиться тысячи людей. По словам человека, близкого к Трампу, предвыборный штаб пока не планирует никаких крупных мероприятий на открытом воздухе.

По словам советников кампании, митинги в закрытых помещениях стоят дороже. Но один из представителей предвыборного штаба, который на условиях анонимности рассказал о частных планах, сказал, что мероприятия в закрытых помещениях по своей сути безопаснее, поскольку легче контролировать тех, кто проходит через ограниченное количество дверей, и возникает меньше проблем с прямой видимостью.

Секретная служба уже давно считает митинги обременительными, поскольку они включают сложные открытые площадки с тысячами, если не десятками тысяч, людей. Большинство других бывших президентов редко появляются на публике, а когда и появляются, то обычно на конференциях и ресторанах с меньшим количеством людей. Трамп нуждается в гораздо большем контроле над безопасностью, чем другие бывшие президенты, потому что он проводит очень много крупных мероприятий, указывает издание.

Агенты обычно приезжают заранее и составляют план обеспечения безопасности больших открытых площадок.

В начале 2024 года советники Трампа сообщили Секретной службе, что планируют регулярно проводить крупные мероприятия, и им потребуется все больше защиты и ресурсов, сообщил человек, знакомый с разговором. Но обе стороны часто ссорились из-за ресурсов - запросы представителей Трампа отклонялись Секретной службой.

Дополнение

Директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку во вторник после покушения, заявив сотрудникам, что взяла на себя "полную ответственность", согласно копии письма, отправленного сотрудникам агентства.