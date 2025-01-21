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Сейчас российская группировка в Украине втрое больше, чем в 2022 году - Зеленский

Сейчас российская группировка в Украине втрое больше, чем в 2022 году - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 9990 просмотра

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Президент сообщил, что сейчас в Украине находится 608 тыс. российских военных, что втрое больше чем в начале вторжения. Украина наращивает собственное производство оружия, но этого недостаточно.

Сейчас российская группировка войск в Украине в три раза больше чем в начале 2022 года. Речь идет о 608 тыс. оккупантов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления  на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает УНН.

"Группировка россии в 2022 году была где-то около 200 тыс. Они пошли такой группировкой...608 тыс. российских военных находится на территории Украины. То есть это группировка в три раза больше чем то, что в начале 2022 года пошло на нас. Поэтому, когда говорят, что есть достаточно помощи, то сравните, что было тогда, а что происходит  сейчас", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в начале российского вторжения в 2022 году помощь Америки была 90%.

"Сегодня то, что есть у наших военных на поле боя, - это (около - ред.) 40% украинское производство, 40% США и (около - ред.) 30% Европа. И это большая разница, поэтому когда говорят, как мы держимся, мы держимся за счет серьезного роста отечественного производства и роста производства в Европе и также роста производства в США. Но этого недостаточно, мы росли в разы, Европа так не росла", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил, что россия, несмотря на свой экономический потенциал, который гораздо меньше европейского, производит в несколько раз больше боеприпасов и военного оборудования, чем вся Европа вместе взятая.

Зеленский отмечал, что на востоке сложная ситуация и там наибольшее количество российских войск. У Украины была большая проблема с задержкой поставок военной помощи от США и прошлогодняя помощь еще в пути.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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