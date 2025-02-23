Сегодня состоится форум "Украина. Год 2025"

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Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время
22 февраля, 15:39 • 118612 просмотра

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов
22 февраля, 10:21 • 144845 просмотра

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля
22 февраля, 04:30 • 158560 просмотра

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

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Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 146008 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 144874 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 138110 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 129973 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 114176 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

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Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 159206 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

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Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 106948 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня состоится форум "Украина. Год 2025"

Сегодня состоится форум "Украина. Год 2025"

Киев  •  УНН

 • 9433 просмотра

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В Киеве 23 февраля состоится форум "Украина. Год 2025" с участием высокопоставленных чиновников. Мероприятие завершится пресс-конференцией Президента Зеленского, аккредитация СМИ уже закрыта.

Сегодня в столице состоится форум "Украина. Год 2025". Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

23 февраля чиновники государственных учреждений соберутся на форуме "Украина. Год 2025". Завершающим этапом мероприятия станет пресс-конференция Президента Украины. 

Регистрация участников из числа представителей прессы была открыта до 17:00 21 февраля. Каждое медиа могло аккредитовать только одного журналиста, оператора и фотографа. 

Подробная информация о месте и времени проведения была отправлена в официальном подтверждении аккредитации.

ОП анонсировал форум "Украина. Год 2024" на 25 февраля: запланирована пресс-конференция Зеленского22.02.24, 09:14 • 41755 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Обществополитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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