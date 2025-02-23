Сегодня состоится форум "Украина. Год 2025"

Сегодня в столице состоится форум "Украина. Год 2025". Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

23 февраля чиновники государственных учреждений соберутся на форуме "Украина. Год 2025". Завершающим этапом мероприятия станет пресс-конференция Президента Украины.

Регистрация участников из числа представителей прессы была открыта до 17:00 21 февраля. Каждое медиа могло аккредитовать только одного журналиста, оператора и фотографа.

Подробная информация о месте и времени проведения была отправлена в официальном подтверждении аккредитации.

ОП анонсировал форум "Украина. Год 2024" на 25 февраля: запланирована пресс-конференция Зеленского