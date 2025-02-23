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05:23 • 23215 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124545 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183804 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148142 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139484 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117689 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108210 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103020 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143087 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134810 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

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Сьогодні відбудеться форум "Україна. Рік 2025"

Сьогодні відбудеться форум "Україна. Рік 2025"

Київ • УНН

 • 36378 перегляди

У Києві 23 лютого відбудеться форум "Україна. Рік 2025" за участю високопосадовців. Захід завершиться пресконференцією Президента Зеленського, акредитація ЗМІ вже закрита.

Сьогодні у столиці відбудеться форум "Україна. Рік 2025". Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

23 лютого високопосадовці державних установ зберуться на форумі "Україна. Рік 2025". Завершальним етапом заходу стане пресконференція Президента України. 

Реєстрація учасників із числа представників преси була відкрита до 17:00 21 лютого. Кожне медіа могло акредитувати лише одного журналіста, оператора та фотографа. 

Детальна інформація щодо місця та часу проведення була надіслана в офіційному підтвердженні акредитації.

ОП анонсував форум "Україна. Рік 2024" на 25 лютого: заплановано пресконференцію Зеленського22.02.24, 09:14 • 41798 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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