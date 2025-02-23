Сьогодні відбудеться форум "Україна. Рік 2025"

Сьогодні у столиці відбудеться форум "Україна. Рік 2025". Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

23 лютого високопосадовці державних установ зберуться на форумі "Україна. Рік 2025". Завершальним етапом заходу стане пресконференція Президента України.

Реєстрація учасників із числа представників преси була відкрита до 17:00 21 лютого. Кожне медіа могло акредитувати лише одного журналіста, оператора та фотографа.

Детальна інформація щодо місця та часу проведення була надіслана в офіційному підтвердженні акредитації.

ОП анонсував форум "Україна. Рік 2024" на 25 лютого: заплановано пресконференцію Зеленського