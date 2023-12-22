Сделали почти невозможное: на Запорожском направлении нацгвардейцы уничтожили БпЛА "Ланцет" из автомата
Киев • УНН
Украинские нацгвардейцы из спецподразделения "Спартан" успешно сбили вражеский беспилотник "Ланцет" из автоматов АК-74 в Запорожье, несмотря на сложность поражения таких целей из стрелкового оружия. Беспилотник был уничтожен, не долетев до цели, упав в 30 метрах от нее.
На Запорожском направлении бойцы 3 бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожили вражеский ударный БпЛА "Ланцет" из стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр Нацгвардии Украины, пишет УНН.
Детали
Беспилотный летательный аппарат, который двигался со стороны временно оккупированных территорий в направлении позиций украинских войск заметили артиллеристы группы наблюдения.
Мы заметили вражеский БпЛА, который двигался в направление размещения боевой техники смежных подразделений, о чем сразу известили вышестоящее командование, по приказу был открыт огонь из стрелкового оружия,
По словам военнослужащих, уничтожить подобную цель в небе из автомата Калашникова почти невозможно.
Точными выстрелами трех военнослужащих из стрелкового оружия, а именно АК-74, вражеский БпЛА был поражен. Взорвавшись в небе, остатки "Ланцета" упали в 30 метрах от своей цели.
Отмечается, что на данном направлении фронта работать из стрелкового оружия по БпЛА оккупанта таких как "ZALA", "Орлан" и "Ланцет" приходится почти ежедневно.
Напомним,
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Сделали почти невозможное: на Запорожском направлении нацгвардейцы уничтожили БпЛА "Ланцет" из автомата
Украинские нацгвардейцы из спецподразделения "Спартан" успешно сбили вражеский беспилотник "Ланцет" из автоматов АК-74 в Запорожье, несмотря на сложность поражения таких целей из стрелкового оружия. Беспилотник был уничтожен, не долетев до цели, упав в 30 метрах от нее.
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