Сделали почти невозможное: на Запорожском направлении нацгвардейцы уничтожили БпЛА "Ланцет" из автомата

На Запорожском направлении бойцы 3 бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожили вражеский ударный БпЛА "Ланцет" из стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр Нацгвардии Украины, пишет УНН.

Детали

Беспилотный летательный аппарат, который двигался со стороны временно оккупированных территорий в направлении позиций украинских войск заметили артиллеристы группы наблюдения.

Мы заметили вражеский БпЛА, который двигался в направление размещения боевой техники смежных подразделений, о чем сразу известили вышестоящее командование, по приказу был открыт огонь из стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

По словам военнослужащих, уничтожить подобную цель в небе из автомата Калашникова почти невозможно.

Точными выстрелами трех военнослужащих из стрелкового оружия, а именно АК-74, вражеский БпЛА был поражен. Взорвавшись в небе, остатки "Ланцета" упали в 30 метрах от своей цели.

Отмечается, что на данном направлении фронта работать из стрелкового оружия по БпЛА оккупанта таких как "ZALA", "Орлан" и "Ланцет" приходится почти ежедневно.

Напомним,

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