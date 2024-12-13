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СБУ запустила чатбот «Спали ФСБешника» для разоблачения диверсантов

СБУ запустила чатбот «Спали ФСБешника» для разоблачения диверсантов

Киев  •  УНН

 • 9363 просмотра

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СБУ создала чатбот «Спали ФСБешника» для борьбы с российскими диверсиями в Украине. Через бот можно анонимно сообщать о попытках вербовки для поджогов техники ВСУ и других диверсий.

Служба безопасности Украины запустила официальный чатбот «Спали ФСБешника», созданный для борьбы с российскими диверсиями на территории Украины.

Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Чатбот доступен в Telegram и направлен на выявление попыток привлечения граждан, особенно молодежи и несовершеннолетних, к поджогам автомобилей ВСУ, помещений ТЦК, минированиям и терактам, организуемым врагом через эту сеть.

Если тебе или твоим знакомым предлагают поджечь авто ВСУ или админздание, устроить теракт или минирование - сразу пиши нам! Не помогай врагу разрушать оборону твоей страны!

- говорится в сообщении СБУ.

Чатбот доступен по ссылке: t.me/spaly_fsb_bot*

Через него вы можете быстро передать СБУ информацию о попытке вербовки.

Достаточно указать: 

- соцсеть или мессенджер, через который работали российские спецслужбы; - объекты, где планировалась диверсия; 

- номер телефона или никнейм лица, которое пыталось склонить вас к преступлению.

Вся информация будет конфиденциальной и проработанной специалистами.

Служба безопасности Украины напоминает, что поджоги автомобилей ВСУ, зданий ТЦК или закладки взрывчатки - это серьезные уголовные преступления, которые наказываются законом. В частности: - Диверсия (ст. 113 УКУ) и теракт (ст. 258 УКУ) предусматривают до 10 лет заключения. - Ответственность за такие преступления распространяется даже на граждан от 14 лет.

Напомним,

За более чем два с половиной года работы чатбота еВорог украинцы прислали через него более 628 тысяч сообщений о технике и передвижениях врага на оккупированных территориях. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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