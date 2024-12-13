СБУ запустила чатбот «Спали ФСБешника» для разоблачения диверсантов
Киев • УНН
СБУ создала чатбот «Спали ФСБешника» для борьбы с российскими диверсиями в Украине. Через бот можно анонимно сообщать о попытках вербовки для поджогов техники ВСУ и других диверсий.
Служба безопасности Украины запустила официальный чатбот «Спали ФСБешника», созданный для борьбы с российскими диверсиями на территории Украины.
Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Чатбот доступен в Telegram и направлен на выявление попыток привлечения граждан, особенно молодежи и несовершеннолетних, к поджогам автомобилей ВСУ, помещений ТЦК, минированиям и терактам, организуемым врагом через эту сеть.
Если тебе или твоим знакомым предлагают поджечь авто ВСУ или админздание, устроить теракт или минирование - сразу пиши нам! Не помогай врагу разрушать оборону твоей страны!
Чатбот доступен по ссылке: t.me/spaly_fsb_bot*
Через него вы можете быстро передать СБУ информацию о попытке вербовки.
Достаточно указать:
- соцсеть или мессенджер, через который работали российские спецслужбы; - объекты, где планировалась диверсия;
- номер телефона или никнейм лица, которое пыталось склонить вас к преступлению.
Вся информация будет конфиденциальной и проработанной специалистами.
Служба безопасности Украины напоминает, что поджоги автомобилей ВСУ, зданий ТЦК или закладки взрывчатки - это серьезные уголовные преступления, которые наказываются законом. В частности: - Диверсия (ст. 113 УКУ) и теракт (ст. 258 УКУ) предусматривают до 10 лет заключения. - Ответственность за такие преступления распространяется даже на граждан от 14 лет.
Напомним,
За более чем два с половиной года работы чатбота еВорог украинцы прислали через него более 628 тысяч сообщений о технике и передвижениях врага на оккупированных территориях.