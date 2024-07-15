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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ: задержан администратор телеграм-канала, который "сливал" рашистам локации ВСУ в Николаеве

СБУ: задержан администратор телеграм-канала, который "сливал" рашистам локации ВСУ в Николаеве

Киев  •  УНН

15 июля 2024, 13:38  •  9384 просмотра

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Служба безопасности Украины задержала администратора Telegram-канала, который "сливал" российским оккупантам локации Вооруженных Сил Украины в Николаеве, указали в СБУ.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании администратора Телеграм-канала, который "сливал" рашистам локации ВСУ в Николаеве, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности задержала еще одного сторонника рашизма, который передавал оккупантам информацию о местах базирования Сил обороны в Николаеве. Фигурант администрировал местный Телеграм-канал, на котором публиковал местонахождение и маршруты движения представителей ТЦК, а также призывал призывников уклоняться от мобилизации", - сообщили в СБУ.

По материалам дела, как сообщается, "он действовал по заданию российских спецслужб".

"Таким образом враг пытался сорвать мобилизацию в регионе, а также планировал использовать соответствующую информацию для проведения диверсий против украинских защитников, в частности через поджог автомобилей ВСУ", - указали в СБУ.

Для получения сведений фигурант, по данным спецслужбы, лично объезжал город и выспрашивал данные под видом дружеских разговоров у знакомых.

Служба безопасности задокументировала преступные действия фигуранта и задержала его. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Злоумышленник находится под стражей. Кроме того, как сообщается, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий блогера по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), санкция которой предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

В Черновцах задержали агента фсб, который шпионил под прикрытием курьера службы доставки - СБУ11 июля 2024, 10:19 • 22297 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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