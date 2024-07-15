СБУ: задержан администратор телеграм-канала, который "сливал" рашистам локации ВСУ в Николаеве
Киев • УНН
Служба безопасности Украины задержала администратора Telegram-канала, который "сливал" российским оккупантам локации Вооруженных Сил Украины в Николаеве, указали в СБУ.
Служба безопасности Украины сообщила о задержании администратора Телеграм-канала, который "сливал" рашистам локации ВСУ в Николаеве, пишет УНН.
Детали
"Служба безопасности задержала еще одного сторонника рашизма, который передавал оккупантам информацию о местах базирования Сил обороны в Николаеве. Фигурант администрировал местный Телеграм-канал, на котором публиковал местонахождение и маршруты движения представителей ТЦК, а также призывал призывников уклоняться от мобилизации", - сообщили в СБУ.
По материалам дела, как сообщается, "он действовал по заданию российских спецслужб".
"Таким образом враг пытался сорвать мобилизацию в регионе, а также планировал использовать соответствующую информацию для проведения диверсий против украинских защитников, в частности через поджог автомобилей ВСУ", - указали в СБУ.
Для получения сведений фигурант, по данным спецслужбы, лично объезжал город и выспрашивал данные под видом дружеских разговоров у знакомых.
Служба безопасности задокументировала преступные действия фигуранта и задержала его. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).
Злоумышленник находится под стражей. Кроме того, как сообщается, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий блогера по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), санкция которой предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.
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