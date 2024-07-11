Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Черновцах агента фсб, который шпионил на Буковине под "прикрытием" курьерской доставки, пишет УНН.

Детали

"В результате спецоперации в областном центре задержан агент фсб, который готовил координаты для огневого поражения ключевых транспортных путей", - сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, "среди приоритетных целей врага были узловые станции и железнодорожные маршруты, по которым Силы обороны переправляют тяжелое вооружение и боеприпасы на фронт". Также указано, что "оккупантов интересовали геолокации медучреждений, где проходят лечение и реабилитацию украинские воины".

"Действуя "под прикрытием" курьера популярного сервиса доставки, агент на собственном скутере объезжал местность, где фиксировал нужные ему объекты. Полученные сведения он должен был направить своему российскому куратору через личный чат в мессенджере", - сообщили в СБУ.

Служба безопасности, как указано, сорвала вражеские планы и задержала злоумышленника с поличным, когда он готовил агентурный "отчет" в фсб.

По данным следствия, пособником агрессора является местный житель, "идейный сторонник рашизма". "В поле зрения оккупантов он попал через своего знакомого из рф, который сотрудничал с фсб", - отметили в СБУ.

Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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