СБУ с начала года за коррупцию были осуждены четверо прокуроров

Так, с начала 2019 года по материалам спецподразделений по борьбе с коррупцией и оргпреступностью:

- начато 10 уголовных производств по ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины;

- сообщено о подозрении в коррупционных правонарушениях 11 сотрудникам органов прокуратуры, в том числе 3 руководителям;

- осуждены 4 прокуроров;

- уволены с занимаемых должностей 7 должностных лиц.

В общем злоумышленники получили неправомерной выгоды на миллион гривен.

Напомним, в Херсонской области почетного работника прокуратуры будут судить за вымогательство и получение неправомерной выгоды.