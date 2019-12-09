СБУ с начала года за коррупцию были осуждены четверо прокуроров
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Украине с начала 2019 года по материалам спецподразделений по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ были осуждены четверо прокуроров, также семь прокуроров были уволены. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Так, с начала 2019 года по материалам спецподразделений по борьбе с коррупцией и оргпреступностью:
- начато 10 уголовных производств по ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины;
- сообщено о подозрении в коррупционных правонарушениях 11 сотрудникам органов прокуратуры, в том числе 3 руководителям;
- осуждены 4 прокуроров;
- уволены с занимаемых должностей 7 должностных лиц.
В общем злоумышленники получили неправомерной выгоды на миллион гривен.
Напомним, в Херсонской области почетного работника прокуратуры будут судить за вымогательство и получение неправомерной выгоды.