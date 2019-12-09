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СБУ: з початку року за корупцію було засуджено четверо прокурорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Україні з початку 2019 року за матеріалами спецпідрозділів по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ було засуджено четверо прокурорів, також сімох прокурорів було звільнено. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Так, із початку 2019 року за матеріалами спецпідрозділів по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю: 

- розпочато 10 кримінальних проваджень за ознаками ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України;

- повідомлено про підозру у корупційних правопорушеннях 11 працівникам органів прокуратури, у тому числі 3 керівникам;

- засуджено 4 прокурорів;

- звільнено із займаних посад 7 посадовців.

Загалом зловмисники отримали неправомірної вигоди на мільйон гривень.

Нагадаємо, у Херсонській області почесного працівника прокуратури судитимуть за вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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