СБУ: з початку року за корупцію було засуджено четверо прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Україні з початку 2019 року за матеріалами спецпідрозділів по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ було засуджено четверо прокурорів, також сімох прокурорів було звільнено. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Так, із початку 2019 року за матеріалами спецпідрозділів по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю:
- розпочато 10 кримінальних проваджень за ознаками ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України;
- повідомлено про підозру у корупційних правопорушеннях 11 працівникам органів прокуратури, у тому числі 3 керівникам;
- засуджено 4 прокурорів;
- звільнено із займаних посад 7 посадовців.
Загалом зловмисники отримали неправомірної вигоди на мільйон гривень.
Нагадаємо, у Херсонській області почесного працівника прокуратури судитимуть за вимагання та одержання неправомірної вигоди.