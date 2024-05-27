СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны россии, который координирует поставки вражеских КАБов и "Искандеров"

СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны рф алексею криворучко, который участвовал в подготовке полномасштабного вторжения и сейчас отвечает за обеспечение оружием российских военных для войны в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Служба безопасности собрала доказательную базу на заместителя министра обороны рф алексея криворучко, который отвечает за обеспечение российских войск в войне против Украины. По данным следствия, чиновник участвовал в планировании, подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения рф на территорию нашего государства - говорится в сообщении СБУ.

Как отмечается, по его приказам в оккупационные группировки поступает оружие и боеприпасы, которые производят предприятия военно-промышленного комплекса РФ. Среди прочего установлено, что криворучко лично координирует поставки российской армии управляемых авиабомб и баллистических ракет "Искандер".

Рашисты используют это вооружение для массированных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили криворучко о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку злоумышленник находится на территории рф, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против украинцев.

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