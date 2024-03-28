СБУ сообщила о подозрении главарям "днр" за организацию псевдовыборов на временно оккупированной Донетчине

Служба безопасности сообщила о подозрении главарям террористической организации "днр", которые организовали псевдовыборы президента рф на временно оккупированной части Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Речь идет о:

дениса пушилина - гауляйтера Донецка

артема жогу - одного из руководителей "избирательного штаба" путина;

владимира высоцкого - главы "избиркома днр".



Следователи Службы безопасности сообщили всем трем фигурантам о заочном подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

По данным СБУ, коллаборационисты организовали массовые фальсификации относительно участия местных жителей в фейковом плебисците. Также они "отчитывались" в москву о якобы максимальной поддержке незаконных выборов со стороны жителей региона.

Как отметили в СБУ, голоса в пользу главы кремля "рисовали" даже из полностью разрушенной Авдеевки.

В спецслужбе сообщили, что чтобы сделать там видимость "голосования", гауляйтер пушилин приехал в город вместе с заместителем руководителя администрации президента рф сергеем кириенко.

Среди руин временно захваченного райцентра они сделали для росСМИ срежиссированное "видеообращение" якобы местных жителей, чтобы их приобщили к "выборам" рф.

Кроме того, как сообщается, жога формировал руководящий состав оккупационных "избиркомов" и лично контролировал итоги "голосования".

Соответствующие указания, по данным СБУ, он давал высоцкому, который организовывал подворовые обходы в сопровождении вооруженных захватчиков. Во время таких "рейдов" его участники требовали поставить "нужные" отметки в незаконных бюллетенях.

Напомним,

Главарь террористов "днр" пушилин уже получил заочно 15 лет тюрьмы, а его сообщник жога - 12 лет заключения.