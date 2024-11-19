Сборная Украины победила Албанию и получила шанс на повышение в Лиге Наций

Мужская сборная Украины по футболу одержала победу над Албанией в туре группового этапа Лиги Наций, что позволило ей попасть в плейоф за место в высшем дивизионе. Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола, передает УНН.

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Для того, чтобы сохранить шансы на повышение, украинцы должны были одержать только победу, поскольку поражение автоматически отправляло команду в дивизион С. И они выполнили задачу на отлично, открыв счет уже на 7-й минуте благодаря голу Александра Зинченко. Через три минуты Роман Яремчук удвоил преимущество украинцев.

Албания смогла ответить на 75-й минуте, когда получила право на пенальти и сократила отставание до 1:2.

Матч завершился победой Украины.

Благодаря этому успеху и параллельной победе Чехии над Грузией, сборная Украины поднялась на второе место в группе, что дало ей шанс продолжить борьбу за выход в дивизион А Лиги Наций через плейоф.

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