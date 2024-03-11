Сборная Украины по пара биатлону победила на чемпионате мира в Канаде

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  38279 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  54608 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  56494 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  103788 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  103275 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  187927 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177225 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173219 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  252151 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102684 просмотра

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7 марта 2024, 13:39  •  245643 просмотра

Сборная Украины по пара биатлону победила на чемпионате мира в Канаде

Национальная паралимпийская сборная команда Украины по парабиатлону завоевала 20 наград, среди которых 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей на чемпионате мира в Канаде.

спорт •   •  8385 просмотра
Сборная Украины по пара биатлону победила на чемпионате мира в Канаде

"Показать всему миру, какую трагедию с собой несет россия": Лубинец призвал иностранные СМИ говорить о войне в Украине

Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, подчеркнул, что главная миссия журналистов в Украине - показать миру трагедию, вызванную российской агрессией, приведя статистику опасностей, с которыми сталкиваются работники СМИ, освещающие войну, включая убийства, задержания и нарушения их прав со стороны России.

Война •   •  12957 просмотра
"Показать всему миру, какую трагедию с собой несет россия": Лубинец призвал иностранные СМИ говорить о войне в Украине

Били дронами и артиллерией: оккупанты семь раз целились по Днепропетровщине, есть повреждения

российская армия нанесла 7 ударов по Никопольскому району Днепропетровской области, повредив 11 жилых домов, 10 хозяйственных построек, линии электропередач, гостиницу и магазин.

Война •   •  10965 просмотра
Били дронами и артиллерией: оккупанты семь раз целились по Днепропетровщине, есть повреждения

В госдуму рф внесли законопроект о признании недействительной передачу Крыма Украинской ССР

В государственную думу россии внесен законопроект о признании недействительным решения 1954 года о передаче Крыма от рфср к Украине.

Война •   •  10947 просмотра
В госдуму рф внесли законопроект о признании недействительной передачу Крыма Украинской ССР

В Одесской области восстановили электроснабжение после ночной атаки "шахедов"

Энергетики восстановили электроснабжение всех домов в Одесской области после того, как российский беспилотник вызвал повреждения и перебои в электроснабжении.

Война •   •  12666 просмотра
В Одесской области восстановили электроснабжение после ночной атаки "шахедов"

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Президент Франции Эммануэль Макрон активно поддерживает Украину и призывает к поражению россии, осознавая, что Европа должна пользоваться стратегической автономией и наращивать свой военный потенциал в отсутствие зонтика безопасности США.

Война •   •  38279 просмотра
Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Пограничник завоевал "золото" на Чемпионате Европы по джиу-джитсу

Пограничник Богдан Мочульский завоевал золотую медаль в весовой категории 64 кг на чемпионате Европы по джиу-джитсу в Бельгии.

спорт •   •  10639 просмотра
Пограничник завоевал "золото" на Чемпионате Европы по джиу-джитсу

В россии по подозрению в шпионаже арестовали гражданина Южной Кореи

Гражданин Южной Кореи по имени Пэк Вон Сун был арестован в россии по подозрению в шпионаже, и ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Новости Мира •   •  11542 просмотра
В россии по подозрению в шпионаже арестовали гражданина Южной Кореи

армейцы рф обстреляли Сумской район: загорелось в жилом секторе

Россияне обстреляли жилой массив в Сумском районе, вызвав пожары в частных домохозяйствах, где живут мирные жители, но пожарные быстро потушили огонь и не допустили его распространения.

Война •   •  13231 просмотра
армейцы рф обстреляли Сумской район: загорелось в жилом секторе

Молдова вызывает посла рф из-за объявления об открытии избирательных участков в Приднестровье

Молдова вызвала российского посла, чтобы выразить неодобрение в связи с решением россии открыть избирательные участки в Приднестровском регионе для голосования на президентских выборах в россии.

политика •   •  12663 просмотра
Молдова вызывает посла рф из-за объявления об открытии избирательных участков в Приднестровье