Сборная Украины по пара биатлону победила на чемпионате мира в Канаде

Национальная паралимпийская сборная Украины по пара биатлону - победительница чемпионата мира в Канаде. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи спорта, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в целом украинская команда в составе 24 спортсменов завоевала 20 наград: 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых.

В частности, в гонке-преследования весь пьедестал был украинский: Богдана Конашук - золото, Людмила Ляшенко - серебро, Александра Кононова - бронза.

На чемпионате мира в Канаде впервые проводился командный спринт. Золотую награду в категории УОРА/звезда получили Людмила Ляшенко и Богдана Конашук. Серебряную медаль в категории сидя завоевали Тарас Радь и Василий Кравчук - рассказывают в министерстве.

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Также в Минмолодежи опубликовали список украинских чемпионов и призеров мира:

- Людмила Ляшенко (класс стоя) - 3 золота (включая командный спринт), 1 серебро;

- Тарас Радь класс сидя) - 2 золота, 2 серебра (включая командный спринт);

- Александр Казик (гайд Сергей Кучерявый, класс спортсменов с нарушениями зрения) - 2 золота, 1 бронза;

- Ярослав Решетинский (гайд Дмитрий Драгун, класс спортсменов с нарушениями зрения) - 2 серебра, 1 бронза;

- Богдана Конашук (класс стоя) - 2 золота (включая командный спринт);

- Сергей Романюк (класс стоя) - 2 серебра;

- Василий Кравчук (класс сидя) - 1 серебро (командный спринт);

- Наталья Ткаченко (гайд Иван Марчишак; класс спортсменов с нарушениями зрения) - 1 бронза;

- Григорий Вовчинский (класс стоя) - 1 бронза;

- Александра Кононова (класс стоя) - 1 бронза.

Напомним

Украинские ветераны уже завоевали 34 медали, в том числе 20 золотых, на соревнованиях United States Air Force Trials 2024. В мероприятии принимают участие раненые военные и ветераны войны.