Сбили российский "шахед": пограничники показали ночную работу ПВО на Николаевщине

Ночью 11 декабря украинские пограничники сбили несколько российских дронов-камикадзе над Николаевской областью. Работу ПВО показали в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.

Детали

Ночная работа по "шахедам" пограничников Одесского отряда над Николаевщиной Результат - уничтожен вражеский БПЛА - говорится в сообщении.

Напомним

Этой ночью противовоздушная оборона Киева перехватила и уничтожила восемь воздушных целей, запущенных российскими войсками во время ракетной атаки на регион.

В общем Силы обороны ночью уничтожили два вражеских ударных дрона типа Shahed в Одесской области, три - в Херсонской, еще 13 - в Николаевской областях.

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