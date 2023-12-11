Сбили российский "шахед": пограничники показали ночную работу ПВО на Николаевщине
Киев • УНН
Украинские пограничники сбили несколько российских беспилотников над Николаевской областью, а противовоздушная оборона Киева уничтожила восемь целей во время ракетной атаки.
Ночью 11 декабря украинские пограничники сбили несколько российских дронов-камикадзе над Николаевской областью. Работу ПВО показали в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.
Детали
Ночная работа по "шахедам" пограничников Одесского отряда над Николаевщиной Результат - уничтожен вражеский БПЛА
Напомним
Этой ночью противовоздушная оборона Киева перехватила и уничтожила восемь воздушных целей, запущенных российскими войсками во время ракетной атаки на регион.
В общем Силы обороны ночью уничтожили два вражеских ударных дрона типа Shahed в Одесской области, три - в Херсонской, еще 13 - в Николаевской областях.
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Сбили российский "шахед": пограничники показали ночную работу ПВО на Николаевщине
Украинские пограничники сбили несколько российских беспилотников над Николаевской областью, а противовоздушная оборона Киева уничтожила восемь целей во время ракетной атаки.
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