Саратовский НПЗ атакован украинскими беспилотниками уже в 15-й раз
Киев • УНН
Украинские БПЛА FP-1 атаковали Саратовский НПЗ Роснефти уже в 15-й раз и логистический хаб в Новосемейкино. Системное поражение усиливает экономическое давление на РФ.
Этой ночью украинские БПЛА FP-1 атаковали логистический хаб в Новосемейкино и НПЗ в Саратове. Как пишет УНН, для нефтеперерабатывающего завода это уже 15-я атака.
Саратовский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Это одно из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий РФ мощностью около 7 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное, авиационное топливо и другие нефтепродукты, играя важную роль в топливном обеспечении региона.
Впервые завод был атакован в марте 2024 года.
Еще одна цель – логистический хаб в Новосемейкино (Самарская область) является важным центром хранения, сортировки и распределения товаров, обеспечивая бесперебойную работу крупных логистических сетей.
"Системное поражение нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуры усиливает экономическое давление на РФ, нарушает цепи поставок и заставляет противника тратить все больше ресурсов на восстановление и защиту критически важных объектов", - подчеркнули в компании Fire Point, которая производит дальнобойное вооружение.
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