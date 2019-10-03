САП уже передало в ВАКС 7 обвинительных актов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура уже передала в Высший Антикорсуд 7 обвинительных актов. Об этом в комментарии УНН сообщила прессекретар САП Ольга Постолюк.
“Уже передали 7 обвинительных актов”, — сообщила она, добавив, что также передачу материалов осуществляют суды.
Как сообщал УНН, в течение первого трудового месяца (с 5 по 30 сентября) в Высший антикоррупционный суд поступило 86 уголовных производств, которые были распределены на 7 коллегий судей. На рассмотрение 6 следственных судей вообще попало 747 ходатайств, жалоб и заявлений.