САП вже передало до ВАКС 7 обвинувальних актів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже передала до Вищого Антикорсуду 7 обвинувальних актів. Про це у коментарі УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
“Вже передали 7 обвинувальних актів”, — повідомила вона, додавши, що також передачу матеріалів здійснюють суди.
Як повідомляв УНН, упродовж першого трудового місяця (із 5 по 30 вересня) до Вищого антикорупційного суду надійшло 86 кримінальних проваджень, які були розподілені на 7 колегій суддів. На розгляд 6 слідчих суддів загалом потрапило 747 клопотань, скарг та заяв.