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Санду: решение проблемы Приднестровья должно быть подготовлено в Молдове

Киев • УНН

 • 18766 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Республики Молдова Майя Санду заявила, что решение проблемы Приднестровья “должно быть подготовлено в Республике Молдова”, пишет УНН со ссылкой на её интервью российскому изданию “Коммерсант”.

Санду: решение проблемы Приднестровья должно быть подготовлено в Молдове

Цитата

“Я считаю, что решение должно быть подготовлено в Республике Молдова. Консенсус должен быть в обществе, и после этого это нужно обсуждать с нашими партнерами, особенно партнерами в формате „5+2“ (Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина — участники формата, а ЕС и США — наблюдатели — ред.)”, — сказала она.

Детали

Санду также добавила, что: “Приднестровский регион — часть Республики Молдова, и решение приднестровского вопроса, конечно, важный пункт в повестке кишиневских властей. Мы хотим решить окончательно приднестровский конфликт и реинтегрировать этот регион. Как мы это можем сделать? Во-первых, это должно быть сделано мирным, дипломатическим путем. Второе — это должно быть сделано с сохранением суверенитета и территориальной целостности нашей страны в пределах международно признанных границ. B-третьих, очень важно, чтобы в результате реинтеграции наше государство было функционально и стабильно. Это важные принципы, которым мы следуем. Мы понимаем, что нет быстрых и простых решений. Это понимают все участники диалога. Мы будем работать с парламентом, с правительством для нахождения решений”.

На вопрос журналиста о том, какой статус должно получить Приднестровье в составе единой Молдовы, Майя Санду добавила: “Не думаю, что мое видение должно быть видением и решением. Это должен быть консенсус всех. Я сказала, какие принципы для нас важны в разрешении этого конфликта: мирный путь, территориальная целостность и стабильность, функциональность государства после реинтеграции”.

Ранее

Президент Молдовы ещё в декабре прошлого года заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена Оперативная группа российских военных, которая охраняет склады с оружием и помогает осуществлять миротворческую операцию на Днестре, а также вывезены боеприпасы со складов в Колбасне. Она также предложила заменить миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

Немногим позже на эти заявления отреагировали в Москве, заявив, что намерение президента Молдовы Майи Санду добиваться вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья якобы “направлено на подрыв усилий по мирному урегулированию”.

При том в самом непризнанном Приднестровье заявили, что Миротворческая операция в регионе якобы не может быть трансформирована до тех пор, пока не будет найдено политическое урегулирование конфликта.

Там заявили тогда, что: “Есть совместное заявление президентов Молдовы, Приднестровья и Российской Федерации 2009 года (текст на сайте МИД непризнанной республики — ред.), в котором четко говорится, что трансформация миротворческой операции возможна по итогам урегулирования молдовско-приднестровского конфликта”.

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