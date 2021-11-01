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Санду: рішення проблеми Придністров'я має бути підготовлене у Молдові

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент Республіки Молдова Майя Санду заявила, що вирішення проблеми Придністров’я “має бути підготовлене у Республіці Молдова”, пише УНН з посиланням на її інтерв’ю російському виданню “Коммерсант”.

Санду: рішення проблеми Придністров'я має бути підготовлене у Молдові

Цитата

“Я вважаю, що рішення має бути підготовлено у Республіці Молдова. Консенсус повинен бути в суспільстві, і після цього це потрібно обговорювати з нашими партнерами, особливо партнерами у форматі „5+2“ (Молдова, Придністров’я, ОБСЄ, Росія, Україна — учасники формату, А ЄС і США — спостерігачі — ред.)”, — сказала вона.

Деталі

Санду також додала, що: “Придністровський регіон — частина Республіки Молдова, і вирішення придністровського питання, звичайно, важливий пункт у порядку кишинівської влади. Ми хочемо вирішити остаточно придністровський конфлікт і реінтегрувати цей регіон. Як ми це можемо зробити? По-перше, це має бути зроблено мирним, дипломатичним шляхом. Друге-це має бути зроблено зі збереженням суверенітету і територіальної цілісності нашої країни в межах міжнародно визнаних кордонів. По-третє, дуже важливо, щоб у результаті реінтеграції наша держава була функціональною і стабільною. Це важливі принципи, яких ми дотримуємося. Ми розуміємо, що немає швидких і простих рішень. Це розуміють всі учасники діалогу. Ми будемо працювати з парламентом, з урядом для знаходження рішень”.

На запитання журналіста про те, який статус має отримати Придністров’я у складі єдиної Молдови, Майя Санду додала: “не думаю, що моє бачення має бути баченням і рішенням. Це має бути консенсус усіх. Я сказала, які принципи для нас важливі у вирішенні цього конфлікту: мирний шлях, територіальна цілісність і стабільність, функціональність держави після реінтеграції”.

Раніше

Президентка Молдови ще в грудні минулого року заявила, що з території Придністров’я повинна бути виведена оперативна група російських військових, яка охороняє склади зі зброєю і допомагає здійснювати миротворчу операцію на Дністрі, а також вивезені боєприпаси зі складів у Колбасні. Вона також запропонувала замінити миротворців на цивільних спостерігачів під егідою ОБСЄ.

Трохи пізніше на ці заяви відреагували в Москві, заявивши, що намір президентки Молдови Майї Санду домагатися виведення оперативної групи російських військ з Придністров’я нібито “спрямований на підрив зусиль з мирного врегулювання”.

При тому в самому невизнаному Придністров’ї заявили, що миротворча операція в регіоні нібито не може бути трансформована до тих пір, поки не буде знайдено політичне врегулювання конфлікту.

Там заявили тоді, що: “є спільна заява президентів Молдови, Придністров’я і Російської Федерації 2009 року (текст на сайті МЗС невизнаної республіки — ред.), в якій чітко говориться, що трансформація миротворчої операції можлива за підсумками врегулювання молдовсько-придністровського конфлікту”.

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