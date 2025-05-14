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Самые горячие на фронте - три направления: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 928 просмотра

За минувшие сутки произошло 163 боевых столкновения, больше всего на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях. ВСУ поразили 14 районов сосредоточения живой силы врага.

Самые горячие на фронте - три направления: карта от Генштаба

Большинство боев за прошедшие сутки на фронте было сконцентрировано на трех направлениях - Покровском, Новопавловском и Лиманском - там произошло более двух третей из 163 боевых столкновений, сообщили в утренней сводке 14 мая в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В общем, в течение минувших суток произошло 163 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 78 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 138 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 93 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2983 дроны-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны и два артиллерийских средства российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник четыре раза проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Тополя и Петровка.

На Купянском направлении произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь продвинуться в районах Новомихайловки, Грековки, Твердохлебового, Новосергиевки, Колодезей, Григоровки и в сторону Редкодуба, Липового, Зеленой Долины, Ольговки.

На Сиверском направлении наши защитники отбили три штурма оккупационных войск в сторону Григоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений в районах Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурма агрессора в районах населенных пунктов Лисовка, Малиновка, Елизаветовка, Зверово, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалексеевка, Новоалександровка, Запорожье, Андреевка и в направлении населенных пунктов Старая Николаевка, Муравка, Алексеевка, Новая Полтавка, Яблоновка, Миролюбовка, Заря, Проминь.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 30 попыток прорвать оборонительные рубежи вблизи Константинополя, Скудного, Равнополья, Привольного, Вольного Поля, Шевченко, Богатыря, Новополя, Отрадного и в сторону Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении враг проводил три наступательных действия в направлениях Новоданиловки, Степового и Малой Токмачки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили пять попыток агрессора продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отбили двенадцать атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 34 управляемых авиабомб, а также совершил 264 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 11 - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Потери рф за сутки: 1240 военных и 47 артсистем уничтожено14.05.25, 08:04 • 1194 просмотра

Юлия Шрамко

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