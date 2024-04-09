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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала года оккупанты вывезли из оккупированного Мариуполя более 50 тысяч тонн зерна - Центр нацсопротивления

С начала года оккупанты вывезли из оккупированного Мариуполя более 50 тысяч тонн зерна - Центр нацсопротивления

Киев  •  УНН

9 апреля 2024, 11:53  •  5289 просмотра

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Кражи украинского зерна с оккупированных территорий происходят под руководством российских военных чиновников, а также коллаборационистов, которые сотрудничают с захватчиками.

Из оккупированного Мариуполя в очередной раз вывезли партию похищенного украинского зерна. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Детали 

В ЦНС отмечают, что оккупанты продолжают грабить украинские земли. В частности, в Мариупольском порту состоялась очередная отгрузка партии зерновых. 7600 тонн пшеницы отправили в один из российских портов.

По информации Центра национального сопротивления, только с начала этого года из Мариуполя морем было отправлено 50,7 тысячи тонн украинского зерна

- заявили в Сопротивлении. 

Центр национального сопротивления отмечает, что такие действия оккупантов являются нарушением международного права.

О судах и зернотрейдерах, которые вывозили краденое украинское зерно из порта Мариуполя - Bihus.Info8 апреля 2024, 18:12 • 55771 просмотр

Кражи зерновых с оккупированных территорий происходят под руководством российских военных чиновников, а также коллаборационистов, сотрудничающих с захватчиками. 

Напомним

У Министерства сельского хозяйства Литвы появилась информация, что зерно с оккупированных территорий Украины, возможно, реализуется Россией через порты Балтийского моря.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаКриминал и ЧП
baltiiskoe-moreБалтийское море
ukrainaУкраина
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