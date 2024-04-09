С начала года оккупанты вывезли из оккупированного Мариуполя более 50 тысяч тонн зерна - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
Кражи украинского зерна с оккупированных территорий происходят под руководством российских военных чиновников, а также коллаборационистов, которые сотрудничают с захватчиками.
Из оккупированного Мариуполя в очередной раз вывезли партию похищенного украинского зерна. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
В ЦНС отмечают, что оккупанты продолжают грабить украинские земли. В частности, в Мариупольском порту состоялась очередная отгрузка партии зерновых. 7600 тонн пшеницы отправили в один из российских портов.
По информации Центра национального сопротивления, только с начала этого года из Мариуполя морем было отправлено 50,7 тысячи тонн украинского зерна
Центр национального сопротивления отмечает, что такие действия оккупантов являются нарушением международного права.
О судах и зернотрейдерах, которые вывозили краденое украинское зерно из порта Мариуполя - Bihus.Info8 апреля 2024, 18:12 • 55771 просмотр
Кражи зерновых с оккупированных территорий происходят под руководством российских военных чиновников, а также коллаборационистов, сотрудничающих с захватчиками.
Напомним
У Министерства сельского хозяйства Литвы появилась информация, что зерно с оккупированных территорий Украины, возможно, реализуется Россией через порты Балтийского моря.
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