С начала года оккупанты вывезли из оккупированного Мариуполя более 50 тысяч тонн зерна - Центр нацсопротивления

Из оккупированного Мариуполя в очередной раз вывезли партию похищенного украинского зерна. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

В ЦНС отмечают, что оккупанты продолжают грабить украинские земли. В частности, в Мариупольском порту состоялась очередная отгрузка партии зерновых. 7600 тонн пшеницы отправили в один из российских портов.

По информации Центра национального сопротивления, только с начала этого года из Мариуполя морем было отправлено 50,7 тысячи тонн украинского зерна - заявили в Сопротивлении.

Центр национального сопротивления отмечает, что такие действия оккупантов являются нарушением международного права.

О судах и зернотрейдерах, которые вывозили краденое украинское зерно из порта Мариуполя - Bihus.Info

Кражи зерновых с оккупированных территорий происходят под руководством российских военных чиновников, а также коллаборационистов, сотрудничающих с захватчиками.

Напомним

У Министерства сельского хозяйства Литвы появилась информация, что зерно с оккупированных территорий Украины, возможно, реализуется Россией через порты Балтийского моря.