С начала года армия рф обстреляла Украину более 30 тысяч раз - МВД

За прошлый год правоохранители зафиксировали около 66 тысяч вражеских обстрелов населенных пунктов Украины. А за первые три месяца этого года россияне уже ударили по Украине около 30 тысяч раз. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В этом году за февраль и март возросло количество обстрелов. Преимущественно враг использует управляемые авиационные бомбы и ударные беспилотные летательные аппараты. Россияне атакуют гражданские и критические объекты инфраструктуры", - заявил Алексей Сергеев.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения повреждено 217 тысяч объектов.

Национальная полиция Украины задокументировала уже 116 тысяч военных преступлений, которые совершили российские оккупанты.

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