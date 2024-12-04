С 1 января транзит российского газа через Украину прекратится - Минэнерго
Киев • УНН
Транзит российского газа через территорию Украины прекратится с 1 января 2025 года. Минэнерго и Оператор ГТС Украины подтверждают отказ от продления контракта с "Газпромом" и развитие альтернативных маршрутов.
Этой зимой, а именно с 1 января прекратятся поставки российского газа через Украину. Об этом заявил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Роман Андарак, во время Ukrainian Energy Security Dialogue, передает Корреспондент УНН.
"Интересным элементом этой зимы-остановка транзита российского газа. Фактически то, что казалось невозможным еще несколько лет назад, становится реальностью. С 1 января все указывает на то, что транзит российского газа прекратится", - сказал Андарак.
По его словам,это решение не будет решающим элементом в энергетической ситуации региона.
"Здесь мы пытаемся развивать альтернативные маршруты и пути поставок газа из других источников", - добавил он.
Генеральный директор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа сказал, что вопроса продления контракта с рф точно нет:
"Мы не рассматриваем вопрос продления контракта. Нашим базовым сценарием является остановка потока газа рф через газотранспортные системы Украины. Это те вещи, которые закладываем в свое планирование на следующий год".
Напомним
российская корпорация "Газпром" в 2025 году должна была прекратить транзит газа в Европу через Украину.
В планах корпорации из так называемого "дальнего зарубежья" – Европа и Турция – остается лишь газоснабжение в Турцию.