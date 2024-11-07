Рютте считает очевидной необходимость вкладывать более 2% ВВП в НАТО: напомнил о продвижении идеи Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил необходимость увеличения оборонных расходов стран-членов более 2% ВВП, вспомнив, что именно к этому поощрял Дональд Трамп, который одержал победу на президентских выборах в США, когда был президентом впервые, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

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«Прежде всего, конечно, я хочу еще раз поздравить президента Трампа с его переизбранием. Для него это был действительно огромный успех, включая победу в Палате представителей и Сенате. Я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним. Когда он был президентом, именно он в НАТО поощрял нас превысить 2%, и теперь благодаря ему и НАТО, если вы на мгновение уберете цифры Соединенных Штатов, мы выше 2%, я думаю, что это так благодаря ему, его успеху, и мы должны сделать больше. Мы знаем это сегодня», - заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по прибытии на саммит Европейского политического сообщества.

«Американцы выбрали его, он президент. Я очень хорошо работал с ним в течение четырех лет. Он очень четко понимает, чего он хочет. Он понимает, что мы должны иметь дело друг с другом, чтобы достичь общих позиций, и я думаю, что мы можем это сделать», - добавил он.

«Очевидно, что члены Альянса должны направлять на оборону гораздо больше, чем 2% ВВП», - подчеркнул Рютте.

По его словам, нужны будут дебаты, чтобы решить, должна ли это быть «общая цель», или вводить «разные проценты для каждой страны, но совершенно ясно, что мы не достигнем наших целей, если 2%» ВВП будет выделено на военные расходы.

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