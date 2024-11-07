Рютте считает очевидной необходимость вкладывать более 2% ВВП в НАТО: напомнил о продвижении идеи Трампом

ukenru
Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
11:40 • 26499 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
18:07 • 109451 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Эксклюзив
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
14:59 • 149138 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Эксклюзив
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
13:36 • 153060 просмотра

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Эксклюзив
Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
6 ноября 2024, 11:47 • 126864 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
6 ноября 2024, 11:25 • 117310 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

Эксклюзив
Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
5 ноября 2024, 15:41 • 132099 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

Эксклюзив
В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
5 ноября 2024, 14:10 • 141432 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 157710 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 174938 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Киевщине работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

На Киевщине работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

03:05 • 104005 просмотра
Дрон атаковал жилой дом в центре Киева: эвакуация продолжается

Дрон атаковал жилой дом в центре Киева: эвакуация продолжается

03:30 • 104115 просмотра
Обломки дронов повредили здания в двух районах столицы: что известно о последствиях

Обломки дронов повредили здания в двух районах столицы: что известно о последствиях

04:22 • 100910 просмотра
Масштабные разрушения в Киеве: какие районы пострадали от атаки дронов

Масштабные разрушения в Киеве: какие районы пострадали от атаки дронов

05:22 • 21536 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

06:30 • 117543 просмотра
публикации
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

11:40 • 26479 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

06:30 • 117543 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

16:06 • 119841 просмотра
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
Эксклюзив

14:59 • 149134 просмотра
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
Эксклюзив

13:36 • 153056 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

17:54 • 92413 просмотра
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

6 ноября 2024, 10:02 • 106843 просмотра
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 134909 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 139106 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 156977 просмотра
Актуальное
Рютте считает очевидной необходимость вкладывать более 2% ВВП в НАТО: напомнил о продвижении идеи Трампом

Рютте считает очевидной необходимость вкладывать более 2% ВВП в НАТО: напомнил о продвижении идеи Трампом

Киев  •  УНН

11:07 • 6186 просмотра

Read in English

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости увеличения оборонных расходов стран-членов более 2% ВВП. Он подчеркнул, что именно Дональд Трамп ранее продвигал эту идею.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил необходимость увеличения оборонных расходов стран-членов более 2% ВВП, вспомнив, что именно к этому поощрял Дональд Трамп, который одержал победу на президентских выборах в США, когда был президентом впервые, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

Детали

«Прежде всего, конечно, я хочу еще раз поздравить президента Трампа с его переизбранием. Для него это был действительно огромный успех, включая победу в Палате представителей и Сенате. Я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним. Когда он был президентом, именно он в НАТО поощрял нас превысить 2%, и теперь благодаря ему и НАТО, если вы на мгновение уберете цифры Соединенных Штатов, мы выше 2%, я думаю, что это так благодаря ему, его успеху, и мы должны сделать больше. Мы знаем это сегодня», - заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по прибытии на саммит Европейского политического сообщества.

«Американцы выбрали его, он президент. Я очень хорошо работал с ним в течение четырех лет. Он очень четко понимает, чего он хочет. Он понимает, что мы должны иметь дело друг с другом, чтобы достичь общих позиций, и я думаю, что мы можем это сделать», - добавил он.

«Очевидно, что члены Альянса должны направлять на оборону гораздо больше, чем 2% ВВП», - подчеркнул Рютте.

По его словам, нужны будут дебаты, чтобы решить, должна ли это быть «общая цель», или вводить «разные проценты для каждой страны, но совершенно ясно, что мы не достигнем наших целей, если 2%» ВВП будет выделено на военные расходы.

Генсек НАТО Рютте заявил, что ждет сотрудничества с Трампом6 ноября 2024, 08:56 • 21210 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты