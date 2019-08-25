Спасатели предупредили о повышении уровня воды на реках Закарпатья
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В водоемах на территории Закарпатской области ожидается повышение уровня воды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба ГСЧС.
"По прогнозам Укргидрометцентра, во второй половине дня и вечером 25 августа по Закарпатской области, преимущественно в горных районах, в местах прохождения сильных кратковременных дождей на малых водотоках и в верховьях рек будет происходить мимолетное повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, без угрозы негативных последствий, формирование значительного склонного и местного стока, локальных селевых потоков", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.