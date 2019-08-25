Рятувальники попередили про підвищення рівня води на річках Закарпаття
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У водоймах на території Закарпатської області очікується підвищення рівня води. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.
“За прогнозом УкрГідрометцентру,в другiй половинi дня та ввечерi 25 серпня по Закарпатськiй областi, переважно в гiрських районах, в мiсцях проходження значних короткочасних дощiв на малих водотоках та в верхiв’ях рiчок буде вiдбуватись швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м, без загрози негативних наслідків, формування значного схилового та мiсцевого стоку, локальних селевих потоків”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека.