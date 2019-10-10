Рябошапка уволил еще одного прокурора области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка освободил прокурора Днепропетровской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"10 октября 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Днепропетровской области", - отметили в ГПУ.
Ранее Генеральный прокурор уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской, а также Черниговской областей.
Напомним, Рябошапка рассказал о первых 30 днях работы в ГПУ.