Рябошапка звільнив ще одного прокурора області

"10 жовтня 2019 року Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади прокурора Дніпропетровської області", - зазначили у ГПУ.

Раніше Генеральним прокурором звільнено прокурорів Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Черкаської, а також Чернігівської областей.

Нагадаємо, Рябошапка розповів про перші 30 днів роботи в ГПУ.