Рябошапка розповів про перші 30 днів роботи в ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтень. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підсумував 30 днів роботи в ГПУ з часу призначення на посаду, зазначивши, що головне – це формування команди та очищення прокуратури. Про це генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Що ми робили протягом цих 30 днів з часу призначення на посаду. Перше це формування команди, я вже представив Віктора (Чумака заступником Генерального прокурора – Головним військовим прокурором – ред.) та Віталія ( Каська першим заступником Генерального прокурора - ред.), як ключових елементів цієї команди. Другий момент це очищення прокуратури, ви мабуть помітили, що практично всі обласні прокурори були звільнені із своїх посад, крім того на керівних посадах ГПУ не залишилося нікого із заступників попереднього генерального прокурора", - розповів Рябошапка.
Он зазначив, що вони почали працювати в кримінально-правовому полі.
"Вже декілька прокурорів були затримані на отриманні неправомірної вигоди. Тобто ми баримося з тим щоб прокуратура була доброчесною, не тільки шляхом звільнень, але й посадок", - сказав він.
Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка затвердив порядок проходження атестації прокурорами.