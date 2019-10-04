Рябошапка рассказал о первых 30 днях работы в ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подытожил 30 дней работы в ГПУ с момента назначения на должность, отметив, что главное - это формирование команды и очистка прокуратуры. Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Что мы делали в течение этих 30 дней с момента назначения на должность. Первое это формирование команды, я уже представил Виктора (Чумака заместителем Генерального прокурора - Главным военным прокурором - ред.) И Виталия (Каська первым заместителем Генерального прокурора - ред.), как ключевых элементов этой команды. Второй момент это очищение прокуратуры, вы, наверное, заметили, что практически все областные прокуроры были уволены с занимаемых должностей, кроме того на руководящих должностях ГПУ не осталось никого из заместителей предыдущего генерального прокурора ", - рассказал Рябошапка.
Он отметил, что они начали работать в уголовно-правовом поле.
"Уже несколько прокуроров были задержаны на получении неправомерной выгоды. То есть мы медлим с тем, чтобы прокуратура была добродетельной, не только путем увольнений, но и посадок", - сказал он.
Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами.