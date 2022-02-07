Руслан Тарпан должен вернуться в Украину и предстать перед судом - руководитель Одесской областной прокуратуры

Он подчеркнул - в конце прошлого года прокуратура получила санкцию на задержание Тарпана, который уже много лет находится за пределами Украины.

Цитата

“Перед Новым годом мы получили санкцию на содержание под стражей лица (Руслана Тарпана - ред.), возглавлявшего группу предприятий, которые занимались строительством так называемого “Глубоководного выпуска” в городе Одесса, на который было выделено очень много государственных средств, еще в период 2012-2013 гг., но он до сих пор не работает. Там мы доказали, что было разворовано 244 млн бюджетных средств. Пытались украсть по поддельному акту выполненных работ еще 177 млн, 216 млн грн. Часть дел в отношении лиц, причастных к этому преступлению, в том числе и должностных лиц Одесской обладминистрации - уже слушаются в суде. Дальше будем пытаться вернуть в Украину организатора этих преступлений (Руслана Тарпана - ред.), чтобы он предстал перед судом и получил должное наказание”, - заявил прокурор.

Также он отметил, что прокуратура помимо наказания, ставит себе цель запустить “Глубоководный выпуск”, который уже десятилетия как не работает.

"Ибо экологическая ситуация как в Одесском заливе, так и в Хаджибейском лимане довольно сложная. Хаджибейская дамба находится в аварийном состоянии. Эта ситуация уже признана чрезвычайной и надо принимать комплекс мер в том числе и с нашей стороны по привлечению к ответственности, чтобы не произошли чрезвычайные события и не дай Бог эта дамба не прорвала”, - подрезюмировал Сергей Костенко.

Напомним

В конце декабря Одесская областная прокуратура добилась заочного ареста экс-депутата Руслана Тарпана.

В прокуратуре отмечают - сразу после рассмотрения апелляции, которую подали адвокаты Тарпана, планируют начать процесс экстрадиции. Однако заседание уже дважды переносилось из-за неявки этих самых адвокатов.

Глубоководный выпуск

Ряд экспертов подчеркивают, что без "Глубоководного выпуска" качество воды в Черном море улучшить вряд ли удастся.



И даже больше - без него на Одесский регион может ожидать техногенная катастрофа.

В 2010-м году этим проектом занималась компания Руслана Тарпана - Одесского беглого бизнесмена "Incor Group". Из госбюджета было выделено без проведения тендерной процедуры 600 млн гривен.

Позже, Одесская областная прокуратура установила, что на строительстве путем завышения цен и объемов работ компании Тарпана присвоили около 320 млн грн. Сам Тарпан получил статус главного подозреваемого и был объявлен в международный розыск.

Позже, сам "Глубоководный выпуск" стал вещественным доказательством по делу подозреваемого Тарпана.