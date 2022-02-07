Руслан Тарпан має повернутися в Україну та постати перед судом - керівник Одеської обласної прокуратури

Він наголосив - наприкінці минулого року прокуратура отримала санкцію на затримку Тарпана, який вже багато років перебуває за межами України.

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“Перед Новим роком ми отримали санкцію на тримання під вартою особи (Руслана Тарпана - ред.), яка очолювала групу підприємств, що займалися будівництвом так званого “Глибоководного випуску” в місті Одеса, на який було виділено дуже багато державних коштів, ще в період 2012-2013 рр., але він досі не працює. Там ми довели, що було розкрадено 244 млн бюджетних коштів. Намагались викрасти за підробленим актом виконаних робіт ще 177 млн, 216 млн грн. Частина справ стосовно осіб, причетних до цього злочину, в тому числі і посадові особи Одеської обладміністрації – вже слухаються в суді. Далі будемо намагатися повернути в Україну організатора цих злочинів (Руслана Тарпана - ред.), щоб він представ перед судом та отримав належне покарання”, - заявив прокурор.

Також він наголосив, що прокуратура крім покарання, ставить собі за мету запустити “Глибоководний випуск”, який вже десятиріччя як не працює.

“Бо екологічна ситуація як в Одеській затоці, так і в Хаджибейському лимані досить складна. Хаджибейська дамба перебуває в аварійному стані. Цю ситуацію вже визнано надзвичайною і треба вживати комплекс заходів в тому числі і з нашого боку щодо притягнення до відповідальності, щоб не відбулися надзвичайні події і не дай Боже ця дамба не прорвала”, - підрезюмував Сергій Костенко.

Нагадаємо

Наприкінці грудня Одеська обласна прокуратура домоглася заочного арешту ексдепутата Руслана Тарпана.

У прокуратурі наголошують - одразу після розгляду апеляції, яку подали адвокати Тарпана, планують розпочати процес екстрадиції. Однак засідання вже двічі переносилося через неявку цих самих адвокатів.

Глибоководний випуск

Низка експертів наголошують, що без "Глибоководного випуску" якість води в Чорному морі поліпшити навряд чи вдасться.



Ба більше - без нього на Одеський регіон може очікувати техногенна катастрофа.

У 2010-му році цим проектом займалася компанія Руслана Тарпана - одеського бізнесмена-втікача "Incor Group". З держбюджету було виділено без проведення тендерної процедури 600 млн гривень.

Пізніше, Одеська обласна прокуратура встановила, що на будівництві шляхом завищення цін і обсягів робіт компанії Тарпана привласнили близько 320 млн грн. Сам Тарпан отримав статус головного підозрюваного і був оголошений в міжнародний розшук.

Пізніше, сам "Глибоководний випуск" став речовим доказом у справі підозрюваного Тарпана.