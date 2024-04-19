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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Руководитель Комитета по вопросам этики НАОКВО будет защищать докторскую диссертацию в Словакии

Руководитель Комитета по вопросам этики НАОКВО будет защищать докторскую диссертацию в Словакии

Киев  •  УНН

19 апреля 2024, 10:57  •  5790 просмотра

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Руководитель Комитета по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО), доцент кафедры маркетинга СумГУ, кандидат технических наук Артем Артюхов написал докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. Защита состоится 19 апреля в Экономическом университете Братиславы, где ученый работает с прошлого года.

Руководитель Комитета по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО), доцент кафедры маркетинга СумГУ, кандидат технических наук Артем Артюхов написал докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. Защита состоится 19 апреля в Экономическом университете Братиславы, где ученый работает с прошлого года.

11-12 апреля в Словакии проходили межправительственные украинско-словацкие консультации, во время которых состоялась встреча двух министров образования - главы МОН Украины Оксена Лисового и министра образования, исследований, развития и молодежи Словакии Томаша Друкера. Как сообщает МОН Украины, ключевым стал вопрос всесторонней поддержки Украины Словакией в сфере образования и науки. Словацкая сторона заверила, что и в дальнейшем будет предоставлять возможности для украинских студентов и ученых, которые нашли приют на словацкой земле.

В контексте этого события словацкие медиа сообщили, что словацкие университеты делают все возможное, чтобы помочь украинским ученым спастись от войны, и описали уникальный кейс: в Экономическом университете Братиславы состоится защита докторской диссертации украинского ученого Артема Артюхова.

Официальное сообщение на сайте Министерства образования и науки Украины подтверждает, что спецсовет СумГУ, на котором Артем Артюхов публично представит свою диссертацию на соискание степени доктора экономических наук, проведет заседание в Братиславе.

Согласно декларации за 2023 год, председатель Комитета по вопросам этики НАОКВО Артем Артюхов, работает не только в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования, но и в Сумском государственном университете. Кроме этого, Артем Артюхов еще и ведет активную общественную деятельность - он является одним из основателей и членом президиума всеукраинской общественной организации "Инновационный университет", занимается различными международными проектами.

Выбор места защиты не случаен - ученый с февраля прошлого года работает на Факультете коммерции Экономического университета Братиславы в должности исследователя, совмещая это с обучением в докторантуре и с работой и государственной службой в Украине.

В случае успешной защиты ученый Артем Артюхов окончательно сменит инженерно-техническую специальность на экономическую. В 2009 году он стал кандидатом технических наук по специальности "Процессы и оборудование химической технологии", а его диссертация была посвящена гидродинамическим факторам грануляционных устройств с пониженной высотой полета гранул. Десять лет он работал доцентом кафедры "Процессы и оборудование химических и нефтеперерабатывающих производств" в СумГУ, а три года назад перешел на кафедру маркетинга.

В докторской диссертации "Управление качеством образовательно-научной деятельности в системе государственного регулирования национальной экономики", с текстом которой можно ознакомиться по ссылке, Артем Артюхов  использовал свой опыт работы в НАОКВО.

Официальными оппонентами диссертации выступили члены ВОО "Инновационный университет" и участники совместного проекта "Инновационный университет и лидерство" - Юрий Данько (Сумской национальный аграрный университет), Ольга Гринькевич (Львовский национальный университет имени Ивана Франко) и Вера Усик (Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана).

Словацкие СМИ написали, что Словакия гордится тем, что может приобщиться к приумножению мира и сохранению интеллектуального потенциала украинской нации.

"Учитывая противоречивое законодательство Украины для мужчин мобилизационного возраста, такие ученые, как Артем Артюхов, обычно оказываются перед дилеммой: отправиться на фронт или сохранить научную деятельность. Поэтому он и не посещает сейчас свою Родину. Жизнь в стране Европейского Союза дает ему возможность плодотворно работать и не чувствовать бремени и ужасов войны", - отметило словацкое издание 24 Hodin.

Сумской государственный университет уточняет, что защита состоится 19 апреля 14:00 в гибридном формате (в зале заседаний и синхронно в онлайн-режиме по ссылке, ID конференции: 821 7508 2274, пароль: aa2024) - увидеть защиту могут все желающие.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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