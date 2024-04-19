Руководитель Комитета по вопросам этики НАОКВО будет защищать докторскую диссертацию в Словакии
Киев • УНН
Руководитель Комитета по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО), доцент кафедры маркетинга СумГУ, кандидат технических наук Артем Артюхов написал докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. Защита состоится 19 апреля в Экономическом университете Братиславы, где ученый работает с прошлого года.
Руководитель Комитета по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО), доцент кафедры маркетинга СумГУ, кандидат технических наук Артем Артюхов написал докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. Защита состоится 19 апреля в Экономическом университете Братиславы, где ученый работает с прошлого года.
11-12 апреля в Словакии проходили межправительственные украинско-словацкие консультации, во время которых состоялась встреча двух министров образования - главы МОН Украины Оксена Лисового и министра образования, исследований, развития и молодежи Словакии Томаша Друкера. Как сообщает МОН Украины, ключевым стал вопрос всесторонней поддержки Украины Словакией в сфере образования и науки. Словацкая сторона заверила, что и в дальнейшем будет предоставлять возможности для украинских студентов и ученых, которые нашли приют на словацкой земле.
В контексте этого события словацкие медиа сообщили, что словацкие университеты делают все возможное, чтобы помочь украинским ученым спастись от войны, и описали уникальный кейс: в Экономическом университете Братиславы состоится защита докторской диссертации украинского ученого Артема Артюхова.
Официальное сообщение на сайте Министерства образования и науки Украины подтверждает, что спецсовет СумГУ, на котором Артем Артюхов публично представит свою диссертацию на соискание степени доктора экономических наук, проведет заседание в Братиславе.
Согласно декларации за 2023 год, председатель Комитета по вопросам этики НАОКВО Артем Артюхов, работает не только в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования, но и в Сумском государственном университете. Кроме этого, Артем Артюхов еще и ведет активную общественную деятельность - он является одним из основателей и членом президиума всеукраинской общественной организации "Инновационный университет", занимается различными международными проектами.
Выбор места защиты не случаен - ученый с февраля прошлого года работает на Факультете коммерции Экономического университета Братиславы в должности исследователя, совмещая это с обучением в докторантуре и с работой и государственной службой в Украине.
В случае успешной защиты ученый Артем Артюхов окончательно сменит инженерно-техническую специальность на экономическую. В 2009 году он стал кандидатом технических наук по специальности "Процессы и оборудование химической технологии", а его диссертация была посвящена гидродинамическим факторам грануляционных устройств с пониженной высотой полета гранул. Десять лет он работал доцентом кафедры "Процессы и оборудование химических и нефтеперерабатывающих производств" в СумГУ, а три года назад перешел на кафедру маркетинга.
В докторской диссертации "Управление качеством образовательно-научной деятельности в системе государственного регулирования национальной экономики", с текстом которой можно ознакомиться по ссылке, Артем Артюхов использовал свой опыт работы в НАОКВО.
Официальными оппонентами диссертации выступили члены ВОО "Инновационный университет" и участники совместного проекта "Инновационный университет и лидерство" - Юрий Данько (Сумской национальный аграрный университет), Ольга Гринькевич (Львовский национальный университет имени Ивана Франко) и Вера Усик (Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана).
Словацкие СМИ написали, что Словакия гордится тем, что может приобщиться к приумножению мира и сохранению интеллектуального потенциала украинской нации.
"Учитывая противоречивое законодательство Украины для мужчин мобилизационного возраста, такие ученые, как Артем Артюхов, обычно оказываются перед дилеммой: отправиться на фронт или сохранить научную деятельность. Поэтому он и не посещает сейчас свою Родину. Жизнь в стране Европейского Союза дает ему возможность плодотворно работать и не чувствовать бремени и ужасов войны", - отметило словацкое издание 24 Hodin.
Сумской государственный университет уточняет, что защита состоится 19 апреля 14:00 в гибридном формате (в зале заседаний и синхронно в онлайн-режиме по ссылке, ID конференции: 821 7508 2274, пароль: aa2024) - увидеть защиту могут все желающие.
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Руководитель Комитета по вопросам этики НАОКВО будет защищать докторскую диссертацию в Словакии
В американском университете арестованы более 100 пропалестинских протестующих
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы над Исфаханом - это работа системам ПВО, заявил главнокомандующий армии Ирана
G7 выразила решимость усилить противовоздушную оборону Украины
Немецкий производитель БПЛА открывает еще один завод в Украине
Власти КНР обязали Apple удалить WhatsApp и Threads из китайского App Store
Враг обстрелял центр Белополья на Сумщине: три человека ранены
Цукерберг потеснил Маска с третьей строчки среди самых богатых людей мира - СМИ
В Харькове временно не работают линии Службы спасения: как вызвать помощь
Публикации
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
Руководитель Комитета по вопросам этики НАОКВО будет защищать докторскую диссертацию в Словакии
Руководитель Комитета по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО), доцент кафедры маркетинга СумГУ, кандидат технических наук Артем Артюхов написал докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. Защита состоится 19 апреля в Экономическом университете Братиславы, где ученый работает с прошлого года.
В американском университете арестованы более 100 пропалестинских протестующих
Более 100 пропалестинских протестующих были арестованы в кампусе Колумбийского университета после того, как руководство университета позволило полиции ликвидировать лагерь, разбитый студентами, протестовавшими против действий Израиля в Газе.
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе, Украина, произошло два взрыва на фоне предупреждений о возможной атаке баллистическими ракетами со стороны Крыма.
Взрывы над Исфаханом - это работа системам ПВО, заявил главнокомандующий армии Ирана
Взрывы над иранским городом Исфахан были вызваны залпами системам противовоздушной обороны, нацеленными на подозрительный объект, по словам главнокомандующего иранской армии.
G7 выразила решимость усилить противовоздушную оборону Украины
Страны G7 выразили решимость усилить способность Украины в сфере противовоздушной обороны и сотрудничать с партнерами для достижения этой цели, высоко оценив Инициативу немедленных действий Германии, подтвердив при этом приверженность долгосрочной безопасности Украины и предоставляя военную, финансовую и другую поддержку.
Немецкий производитель БПЛА открывает еще один завод в Украине
Немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems открывает еще один завод в Украине мощностью до 1 000 БПЛА в год, инвестируя до 6 миллионов евро и трудоустраивая около 100 человек.
Власти КНР обязали Apple удалить WhatsApp и Threads из китайского App Store
Apple удалила приложения для обмена сообщениями WhatsApp и Threads из китайского магазина приложений App Store после того, как это было предписано китайскими властями.
Враг обстрелял центр Белополья на Сумщине: три человека ранены
российские войска обстреляли центр города Белополье Сумской области, ранив трех человек, которых госпитализировали в тяжелом состоянии.
Цукерберг потеснил Маска с третьей строчки среди самых богатых людей мира - СМИ
Марк Цукерберг обогнал Илона Маска и стал третьим самым богатым человеком в мире с состоянием в 175 миллиардов долларов благодаря росту акций Meta Platforms и падению акций Tesla.
В Харькове временно не работают линии Службы спасения: как вызвать помощь
Линии экстренного вызова 101 и 112 в Харькове временно не работают, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует пользоваться резервными номерами 0730270112, 0501139001 и 0501139002.