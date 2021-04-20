Хищение 37 млн грн при обустройстве полигона "Широкий лан": дело направлено в суд

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение по обвинению бывших должностных лиц Вооруженных сил Украины и двух представителей частного общества в растрате более 37 млн гривен при обустройстве военного полигона “Широкий лан”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

Цитата

“Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению бывших должностных лиц Вооруженных сил Украины и двух представителей частного общества в растрате более 37 млн гривен при обустройстве военного полигона “Широкий лан”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что в 2017-2018 годах начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины (дальше Главного КЭУ ВСУ), начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ и начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ в сговоре с директором и бенефициарным владельцем частного общества, организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря “Широкий лан” в селе Ульяновка Николаевской области.

Несмотря на то, что работы по обустройству полевого лагеря фактически не были выполнены, должностные лица ВСУ все же “помогли” в пересчете на счета компании средств.

“Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму свыше 37 млн гривен, что подтверждается заключением Государственной аудиторской службы и проведенными по делу экспертизами”, — отмечается в сообщении.

Так, среди обвиняемых:

  • начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины в составе Минобороны Олег Галушко;
  • начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ Сергей Чагарный;
  • начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ*;
  • бенефициар ООО;
  • директор ООО.

Что было раньше

В прошлом году было завершено досудебное расследование по делу о растрате экс-чиновниками Вооруженных сил Украины 37 млн гривен, выделенных на обустройство полигона “Широкий лан”.

Дополнение

Трем бывшим чиновникам Вооруженных сил Украины сообщено о подозрении в злоупотреблениях, которые нанесли более 37 млн гривен убытков.

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