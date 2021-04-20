Хищение 37 млн грн при обустройстве полигона "Широкий лан": дело направлено в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение по обвинению бывших должностных лиц Вооруженных сил Украины и двух представителей частного общества в растрате более 37 млн гривен при обустройстве военного полигона “Широкий лан”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
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“Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению бывших должностных лиц Вооруженных сил Украины и двух представителей частного общества в растрате более 37 млн гривен при обустройстве военного полигона “Широкий лан”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.
Сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что в 2017-2018 годах начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины (дальше Главного КЭУ ВСУ), начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ и начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ в сговоре с директором и бенефициарным владельцем частного общества, организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря “Широкий лан” в селе Ульяновка Николаевской области.
Несмотря на то, что работы по обустройству полевого лагеря фактически не были выполнены, должностные лица ВСУ все же “помогли” в пересчете на счета компании средств.
“Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму свыше 37 млн гривен, что подтверждается заключением Государственной аудиторской службы и проведенными по делу экспертизами”, — отмечается в сообщении.
Так, среди обвиняемых:
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- начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины в составе Минобороны Олег Галушко;
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- начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ Сергей Чагарный;
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- начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ*;
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- бенефициар ООО;
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- директор ООО.
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Что было раньше
В прошлом году было завершено досудебное расследование по делу о растрате экс-чиновниками Вооруженных сил Украины 37 млн гривен, выделенных на обустройство полигона “Широкий лан”.
Дополнение
Трем бывшим чиновникам Вооруженных сил Украины сообщено о подозрении в злоупотреблениях, которые нанесли более 37 млн гривен убытков.