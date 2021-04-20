Розкрадання 37 млн грн при облаштуванні полігону "Широкий лан": справу скеровано до суду

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт про обвинувачення колишніх посадовців Збройних сил України та двох представників приватного товариства у розтраті понад 37 млн гривень під час облаштування військового полігону “Широкий лан”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

Цитата

“Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишніх посадовців Збройних сил України та двох представників приватного товариства у розтраті понад 37 млн гривень під час облаштування військового полігону “Широкий лан”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Повідомляється, що в ході досудового розслідування встановлено, що у 2017-2018 роках начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України (далі Головного КЕУ ЗСУ), начальник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів Головного КЕУ ЗСУ та начальник відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗСУ у змові з директором та бенефіціарним власником приватного товариства, організували прийом робіт та послуг з облаштування польового табору “Широкий лан” у селі Улянівка Миколаївської області.

Попри те, що роботи з облаштування польового табору фактично не були виконані, посадовці ЗСУ все ж “посприяли” в перерахуванні на рахунки компанії коштів.

“Як наслідок, державі було завдано збитків на суму понад 37 млн гривень, що підтверджується висновком Державної аудиторської служби та проведеними у справі експертизами”, — зазначається в повідомленні.

Так, серед обвинувачених:

  • начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України у складі Міноборони Олег Галушко;
  • начальник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів Головного КЕУ ЗСУ Сергій Чагарний;
  • начальник відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗСУ*;
  • бенефіціар ТОВ;
  • директор ТОВ.

Що було раніше

Минулого року було завершено досудове розслідування у справі щодо розтрати експосадовцями Збройних сил України 37 млн гривень, виділених на облаштування полігону “Широкий лан”.

Доповнення

Трьом колишнім посадовцям Збройних сил України повідомлено про підозру у зловживаннях, що завдали понад 37 млн гривень збиткі.

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